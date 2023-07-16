تعرف الآن على سعر الأسمنت اليوم 16 يوليو 2023 في مصر .. “جدول تسعيرة يوليو الجديد”

أسعار مواد البناء كل يكون تكون بسعر مختلف، ومن ضمن مواد البناء التي يتم التساؤل عن سعرها يوميًا، هي أسعار الأسمنت، والحديد، ويتساءل عن سعر الأسمنت اليوم 16 يوليو العديد من المواطنين، لذا ففيما يلي سعره في الشركات المصرية المختلفة.

سعر الأسمنت اليوم 16 يوليو

انخفض سعر الأسمنت اليوم 16 يوليو بشكل واضح، فقد سجل الآتي في الشركات المختلفة:

بلغ سعر أسمنت العسكري اليوم الأحد الموافق من 16 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 1700 جنيهًا مصريًا.

كما وصل سعر أسمنت سيناء اليوم الأحد الموافق من 16 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 1690 جنيهًا مصريًا.

كذلك انخفض سعر أسمنت السهم اليوم الأحد الموافق من 16 يوليو 2023م، حتى سجل ما يقرب من حوالي 1680 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر أسمنت المعلم بلغ اليوم الأحد الموافق من 16 يوليو 2023م، لما يقرب من حوالي 1680 جنيهًا مصريًا.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 16 يوليو 2023

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 16 يوليو 2023 انخفاضًا ملحوظًا اليوم، حيث سجلت الآتي بمختلف الشركات المصرية: