صدرت : رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 {علمي – ادبي} موقع https://res-ye.net وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس، يهتم بالبحث عنها الكير من الطلاب والطالبات في جميع محافظات اليمن كما ان وزارة التربية والتعليم تعمل على القيام بكافة الإجراءات الهامة في كافة مديريات التربية والتعليم وتعمل على ان يتم استمرار فترة الامتحانات دون ان يتم التوجة باي شكوي ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثانوية العامة اليمن.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس

صرحت وزارة التربية والتعليم عن انه تم بداية الامتحانات في نصف شهر يونيو إلى شهر يوليو الجاري وان الوزارة تعمل على ضمان صحة التصحيح لجميع الاوراق وانه سيتم رصد وتدقيق الدرجات الخاصة بجميع الطلاب والطالبات بمحافظات العراق وتحرص وزارة التربية والتعليم علة إعلان النتائج في اقرب وقت خلال اسبوع والتي تمكنهم من معرفة نتائجهم والتقديم إلى المرحلة الجامعية.

موقع res-ye.net وزارة التربية والتعليم اليمن

يمكننا الاستعلام عن النتائج من خلال القيام ببعض من الخطوات الهامة والتي تمكنهم من الحصول على النتائج ومنها.

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم يتم التوجه مباشرة إلى ألخدمات الإلكترونية.

تحديد نتائج الثانوية العامة.

ثم يتم تحديد الشعبة.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم بعد ذلك كتابة اسم الطالب رباعي.

الضغط مباشرة على أيقونة عرض النتيجة.

ويمكن طباعتها حالة الرغبة في ذلك.

كما انها تعتبر من ضمن اهم المراحل التي يمر بها و التي تؤهلهم لمرحلة تالية في التعليم وقد تم التصريح من الوزارة انه لم يتم وصول لاي شكوي من الجميع وان الوزارة تعمل على القيام بتصحيح الامتحانات التاكد من دقتها.

ترقب شديد من قبل الطلاب لإستخراج النتائج وذلك في ظل عدم اعتماد النتائج من قبل وزارة التربية باليمن بالوقت الحالي ويسعي الكثير من الطلاب للحصول علي النتيجة وحتي الان لم يتم اعتماد النتائج وكشفت الوزارة ان النتيجة ستكون متوفرة بالاسبوع الجاري علي مواقع وزارة التربية اليمنية .

هذا وقد كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالساعات الماضية أن النتائج تجري بالوقت الحالي العمليات النهائية من عمليات التدقيق واكد ايضا المصدر الرسمي باسم وزارة التربية اليمنية ان عمليات التصحيح انتهت وسوف يتم رفع النتائج خلال الساعات القادمة علي المواقع .