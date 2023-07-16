“الصفقة تمت!” الموعد الرسمي لإعلان انتقال إمام عاشور للأهلي وكم ستكلف هذه الصفقة خزينة الأهلي؟

شهدت الأيام الأخية جدل كبير جداً بين جماهير الكرة المصرية بشكل عام وجماهير الأهلي والزمالك بشكل خاص بشأن صفقة انتقال امام عاشور لاعب الزمالك السابق ونادي ميتلاند الدنيماركي للنادي الأهلي المصري، حيث ينقسم الحديث عن هذه الصفقة إلى حديثين الأول يشير إلى أن انتقال اللاعب للأهلي قد تم بالفعل ولم يتبقى سوا الإعلان الرسمي، والثاني أن هناك تسريب لمكالمة لـ محمد عاشور شقيق اللاعب إمام عاشور يفيد بأن اللاعب أنهى اتفاقه مع مسؤولي فريق بيراميدز ولم يتم انقاله للأهلي ومن خلال هذا المقال نوضح لكم أخر التطورات بشأن هذه الصفقة.

انتقال امام عاشور للاهلي

أشارت العديد من المصادر المقربة من النادي الأهلي إلى أن النادي قد أتم بالفعل صفقة انتقال اللاعب امام عاشور للنادي وذلك بعد أن أنهى الأهلي اتفاقه مع الفريق الدنيماركي وسيتم تحويل مبلع مليون و 350 ألف دولار للفريق في الوقت الحالي، ثم إرسال مبلغ مليون و 350 ألف دولار بعد 6 شهور، بالإضافة إلى أن النادي الأهلي سيقوم بخصم 5% من القيمة الكاملة للصفقة وسيتم تحويلها للأندية التي لعب فيها امام عاشور قبل سن 23، والأندية التي ستستفيد من هذه الصفقة هي الزمالك و انبي و غزل المحلة.

موعد اعلان انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

وعن موعد الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال امام عاشور إلى الأهلي فمن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي من خلال فيديو لتقديم اللاعب مساء اليوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023 وذلك بعد انتهاء مباراة الاهلي ضد المقاولون العرب اليوم في الدوري المصري الممتاز والتي تنطلق في تمام الساعة 07:00 مساءً، وكان اللاعب قد تواجد داخل النادي الأهلي مساء أمس السبت للتصوير في غرفة تغيير الملابس وملعب التتش.