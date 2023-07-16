من ميديا فاير.. تنزيل تطبيق نتائجنا PDF لنتائج الثالث المتوسط في العراق

تنزيل تطبيق نتائجنا PDF لنتائج الثالث المتوسط الدور الاول، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية بشكل رسمي عن موعد اعلان نتائج امتحانات الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا، وذلك يوم غد الاثنين الموافق 17 يوليو. ومن أجل تسهيل عملية الاطلاع على النتائج، تم تطوير تطبيق نتائجنا PDF الذي يمكن تنزيله على الهواتف الذكية.

تنزيل تطبيق نتائجنا للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول

يعتبر تطبيق نتائجنا أداة مهمة للطلاب وأولياء الأمور الذين يتطلعون للحصول على نتائج الثالث المتوسط في العراق. يتيح هذا التطبيق السهولة في تنزيل نتائج الطلاب على شكل ملفات PDF، مما يسهل عملية الاطلاع عليها وحفظها على الأجهزة الشخصية.

لتنزيل تطبيق نتائجنا PDF، يمكنك البحث عنه في متجر التطبيقات على جهازك الذكي. قم بالبحث عن تطبيق نتائجنا PDF وسوف يظهر لك التطبيق. بعد ذلك، قم بتنزيله وتثبيته على جهازك.

موقع نتائجنا الثالث متوسط 2023

بلغ عدد المشاركين بالامتحانات، بلغ أكثر من 674 ألف طالب وطالبة موزعين على ما يزيد عن 6 آلاف و800 مركز امتحاني في بغداد والمحافظات، وكانت وزارة التربية أعلنت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات عن توفير روابط متعددة لنشر النتائج الامتحانية.

عند فتح التطبيق، ستجد واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام تطلب منك إدخال معلومات الطالب المطلوبة للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط موقع نتائجنا الشخصية. بعد ذلك، ستتمكن من تنزيل نتيجة الطالب على شكل ملف PDF والاطلاع عليها بسهولة.

يتم تحديث تطبيق نتائجنا الدور الاول بشكل منتظم ليتماشى مع إعلان النتائج من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية العراقية. بالتالي، يمكنك الاعتماد على دقة وموثوقية النتائج التي يعرضها التطبيق.

تطبيق نتائجنا PDF يعتبر حلاً ممتازًا للحصول على نتائج الثالث المتوسط في العراق، حيث يوفر للطلاب وأولياء الأمور سهولة الوصول إلى النتائج بشكل سريع ومريح. بفضل هذا التطبيق، لن يكون هناك حاجة للبحث عن النتائج في الصحف أو الذهاب إلى المدرسة، بل يمكنك تنزيلها مباشرة على هاتفك الذكي واستعراضها في أي وقت ومكان تفضله.

موقع نتائجنا الثالث متوسط 2023 دور الاول

تقسيم درجات الدور الاول مادة الاحياء

– الفصل الثاني الجهاز الهيكلي 24 درجة .

– الفصل الثالث الجهاز العضلي 9 درجات .

– الفصل الرابع الجهاز الهضمي15 درجة .

– الفصل الخامس جهاز الدوران 28 درجة .

– الفصل السادس جهاز التنفسي 13 درجة .

– الفصل السابع جهاز الاخراج 15 درجة.

– الفصل الثامن جهاز التناسلي 7 درجات .

– الفصل التاسع جهاز العصبي 5 درجات .

– الفصل العاشر اعضاء الحس 22 درجة .

تقسيم درجات مادة الاسلامية

– السور 10 درجات .

– الأحاديث 10 درجات .

– المعاني 5 درجات .

تقسيم درجات مادة اللغة العربية

– القواعد 30 درجة .

– الأدب والنصوص 20 درجة .

– الأملاء 5 درجات .

– الأنشاء 20 درجة .

تقسيم درجات مادة اللغة الانكليزية

القطعة الخارجية 15 درجة .

– قطع الكتاب 10 درجات .

-قطع الأدبية 10 درجات.

– القواعد 20 درجة .

– تعاريف، ربط، تسقيط 15 درجات

– التنقيط 5 درجات .

– الاملاء 10 درجات.

– الانشاء 15 درجة .

تقسيم درجات مادة الكيمياء

– الفصل الاول 20 درجة .

– الفصل الثاني من 15- 20 درجة .

– الفصل الثالث 15 درجة .

– الفصل الرابع 20 درجة .

– الفصل الخامس 18 درجة .

– الفصل السادس 20 درجة .

– الفصل السابع 10 درجات .

– الفصل الثامن 10 درجات .

تقسيم درجات مادة الفيزياء

– الفصل الاول 16 درجة .

– الفصل الثاني 10 درجات .

– الفصل الثالث 20 درجة .

– الفصل الرابع 10 درجات .

– الفصل الخامس 12 درجة .

– الفصل السادس 18 درجة .

– الفصل السابع 14 درجة .

– الفصل الثامن 12 درجة .

– الفصل التاسع 8 درجات .

تقسيم الدرجات مادة رياضيات

– الفصل الاول 50 درجة .

– الفصل الثاني 40 درجة .

– الفصل الثالث 50 درجة .

تقسيم الدرجات مادة الاجتماعيات

– الجغرافية 40 درجة .

– التاريخ 40 درجة .

– الوطنية 20 درجة .

موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط

إذا كنتم ترغبون في استعلام بصيغة pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية او نتائجنا، تدخلون على موقع الوزارة بنفس الطريقة اللي ذكرتها للموقع السابق.

تبحثون عن رابط أو قسم يسمى “نتائج الامتحانات” أو “ استعلام عن النتائج ” أو شي مشابه. ربما تحتاجون للتنقل في الصفحة للعثور على الرابط الصحيح. بعد ما تجدون الرابط، تضغطون عليه وتدخلون على الصفحة اللي فيها استعلام النتائج. تكتبون رقم الجلوس الخاص بكم في المكان المخصص، وتضغطون على زر “استعلام” أو “تحميل” أو شي مشابه. رح يبدأ التحميل ورح تظهر نتائج الثالث المتوسط على شكل ملف pdf يمكنكم تحميله وفتحه على جهازكم. وهكذا، بإمكانكم الآن مشاهدة نتائجكم وتقديراتكم بصيغة pdf بسهولة ويسر.

نتائج ثالث المتوسط 2023 موقع نتائجنا ٢٠٢٣

نتمنى لجميع الطلاب في العراق نتائج مرضية في نتيجة امتحانات الثالث المتوسط، ونأمل أن يكون تطبيق نتائجنا PDF مفيدًا لهم ولأولياء الأمور في عملية الاطلاع على النتائج ومتابعة تقدمهم الأكاديمي. بالتوفيق والنجاح للجميع!