موعد صرف معاش المعلمين لشهر يوليو 2023 بزيادة 15%

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرًا عن تغيير موعد صرف معاش نقابة المعلمين لشهر يوليو 2023، وجاء الإعلان عبر منشور نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، في الأصل كان من المقرر صرف المعاش في اليوم الأول من يوليو، ومع ذلك تم تعديل الموعد ليصبح في الخامس والعشرين من يونيو، تم اتخاذ هذا التغيير بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تكون هناك عطلة في تلك الفترة.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين

ستبدأ نقابة المعلمين في صرف معاشات شهر يوليو 2023 في غضون أيام قليلة، ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الصرف يشمل زيادة بنسبة 15٪ وفقًا للقرار الاقتصادي الذي اتخذته الوزارة بشأن الحماية الاجتماعية للسكان، يجب التنويه إلى أن هذا القرار بدأ تنفيذه في أبريل من العام الماضي.

تفاصيل صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023

وفقًا لأحكام قانون “التأمينات الاجتماعية والمعاشات”، تشمل الخدمات والاستحقاقات المقدمة دفع الاستحقاقات في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه أو المتقاعد، وتقوم الهيئة بدفع ثلاثة استحقاقات شهرية، وذلك عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، يتم توفير هذه الاستحقاقات لتقديم الدعم المالي لعائلة المؤمن عليه أو المتقاعد بعد وفاته.

تفاصيل زيادة معاشات نقابة المعلمين 2023

للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول زيادة معاشات نقابة المعلمين في يوليو 2023، يمكنك اتباع الإرشادات التالية: