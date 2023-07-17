رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن ٢٠٢٣ (علمي – ادبي) وزارة التربية والتعليم اليمنية

يمكننا الحصول علي نتائج الثانوية العامة في اليمن فقد انتشرت حالة من القلق بشكل كبير من قبل الطلاب والطالبات، منذ نهاية الامتحانات كما تم الاعلان من الوزارة انه انه يتم القيام باعمال التصحيح ولم يتم الانتهاء منها بعد ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثانوية العامة اليمن.

نتائج الثانوية العامة باليمن

صرحت الوزارة أن مرحلة التصحيح للامتحان تتم الان ولم يتم الانتهاء منها وانه سيتم ظهورها بعد ان يتم اعتماد النتيجة وهذا من خلال وزارة التربية والتعليم وانها سوف يتم الإعلان على الموقع، كي يستعلم الطالب بشكل سهل وسريع.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة باليمن

تعتبرالنتائج هي من ضمن ما يتم البحث عنها كما انه سوف تظهر على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، ويتم التعرف عليها من خلال الاتي.

الدخول على الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم بداخل اليمن.

يضغط على الزر الخاص بالنتائج.

ثم يقوم باختيار المرحلة التعليمية وهي الثانوية العامة.

يحدد العام الدراسي.

اختيار الشعبة العلمية سواء كان علمي أو أدبي.

تحديد المحافظة التابع لها.

كتابة رقم الجلوس وإدخاله بشكل صحيح.

سوف يطلب منه أن يقوم بإدخال.

كتابة الرمز الخاص بالتحقيق الظاهر أمامه.

ثم يكون باختيار المكان الخاص بالنتيجة.

ينتظر قليلا حتى ظهور النتائج الخاصة به.

النجاح في المرحلة الثانوية العامة باليمن

تم الاعلان عن النسب لكي يتم النجاح على مستوى المحافظات بداخل اليمن ومنها.