عاجل … تعرف علي حقيقة تعرض أمام عاشور لأصابة مزمنة

لاحديث في الوسط الرياضي المصري سوي عن اللاعب امام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق والمنتقل حديثة الي القلعة الحمراء ولا ينقص الصفقة سوي الإعلان الرسمي والبرومو الخاص بالصفقة والذي تسرب للبعض وجود اللاعب وليد سليمان التي شهدت خلافات بينة وبين اللاعب بالاضافة الي تصوير جزء من البرومو بجوار تمثال صالح سليم وذلك في محاولة لتهدئة غضب الجماهير المعترضة علي ضم اللاعب بسبب تطاولة علي كابتن الفريق والراحل صالح سليم، ولكن جائت مفاجأة لم تكن في حسبان مجلس إدارة الأهلي جماهيره سواء المؤيدة للصفقة او المعترضة عليها حيث انتشرت في الأونة الأخير خبر عن امام عاشور يعاني من أصابة مزمنة نتعرف عليها من خلال السطور الاتية.

إصابة إمام عاشور إصابة مزمنة

أثير خبر تسرب من بعض ألإعلامين حول أن اللاعب إمام عاشور المنضم حديثة إلي نادي الأهلي في صفقة تحدث عنها جميع وسائل الأعلام داخل مصر حيث أصابت مشجعين نادي الزمالك بالإحباط الشديد بسبب تعلقهم بالأعب وفي ناحية أخري تسببت في صدمة كبيرة لبعض مشجعين أهلي بسبب أن ضم اللاعب يتعارض مع قيم القلعة الحمراء وذلك بسبب أن اللاعب كنت دخل في شجار مع وليد سليمان كأبتن الفريق بالإضافة إلي الفيديو الشهير للاعب الذي يسب فيه صالح سليم الذي يعتبر الأب الروحي للجماهير الأهلي وجميع عاشقي القلعة الحمراء.

إصابة إمام عاشور

تحدث الإعلامي الكبير أبو المعاطي زكي الشهير ب ( أونكل أبو المعاطي) خلال لايف علي الصفحة الرسمية الخاصة بيه علي موقع اليوتيوب منذ قليل عن الأخبار التي أنتشرت حول إصابة اللاعب إمام عشور المنضم حديثا للنادي الأهلي وهي أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة قد تمنعه من اللاعب مع الأحمر بانتظام مما يعني فشل الصفقة، ولكنة أكد أن الإعلامين الذين سربو أخبار الأصابة لم يتحرو الدقة في المصدر ولم يتم الاتصال بالدكتور محمد ابو العلا و الدكتور محمد أبو عبلة المسؤولين عن الكشف الطبي لا أي لاعب منضم للأهلي أو الإصابات الموجودة بين لاعبين الأهلي.

حيث أكد الكابتن أبو المعاطي زكي أن الإصابة عادية لا تحتاج إلي تدخل جراحي او السفر إلي ألمانيا وان الأمر مجرد تأهيل مع دكتور علاج طبيعي وان اللاعب لم ينتظم في العلاج من قبل ولكن سوف يلتزم ببرنامج تأهيلي سوف يضع له المدرب السويسري كولر لكن كون اللاعب جاهزا في بداية الموسم المقبل ليصبح إضافة قوية للنادي تكست جميع الإشاعات المغرضة التي تسعي للإيقاع بين الإدارة والجماهير العريقة.