“بسرعة نتيجتك من هنا” تسريب كشوفات pdf نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول

بعد فترة من الترقب والقلق بشأن إعلان نتائج الصف الثالث متوسط للعام 2023 في الدور الأول، أعلنت وزارة التربية العراقية رسمياً عن انتهاء جميع أعمال الفحص والتدقيق والوصول إلى مراحلها الأخيرة. وسيتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط خلال الأيام القليلة القادمة. نلاحظ أن عمليات البحث قد تزايدت بشكل واضح من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة تقدير درجات الدراسة المتوسطة في جميع أنحاء العراق. إن امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة لها أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور جميعاً. لذلك، سنقدم لكم في السطور التالية كافة التفاصيل حول إعلان نتائج الصف الثالث متوسط للعام 2023 في الدور الأول في العراق.

نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط 2023

بعد تداول العديد من الشائعات حول إعلان نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام 2023 بعد عيد الأضحى المبارك، نفت وزارة التربية العراقية على الفور هذه الشائعات وأكدت أن عمليات التصحيح والمراجعة لا تزال جارية في مراكز التصحيح، وعندما تنتهي سيتم رفع النتيجة للاعتماد الرسمي تمهيدًا لإعلانها لجميع الطلاب. من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الصفوف المتوسطة في جميع المحافظات في نفس الوقت، وليست كل محافظة على حدة مثل نتائج الصف السادس الابتدائي. بخصوص موعد صدور النتيجة، أشارت وزارة التربية العراقية إلى أنه من المتوقع الإعلان عنها في نهاية هذا الأسبوع.

استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط 2023

بخصوص كيفية الاطلاع على نتائج امتحان الصف الثالث المتوسط للفصل الأول من عام 2023 في جميع أنحاء العراق، سيتم ذلك عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة التربية العراقية. تقوم الوزارة بنشر النتائج عن طريق ملفات PDF على موقع جوجل درايف، وسيتم الإعلان عن النتائج أيضًا عبر موقع نتائجنا المخصص لعرض نتائج الامتحانات في العراق. بالتالي، يمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتيجتهم باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع نتائجنا.

جمعت نتائج الامتحانات الأولى للصف الثالث المتوسط للعام 2023.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

يتم توجيه الضغط على زر “تنزيل” الواضح أمام المحافظة.

يقوم الطالب بالنقر على زر الدراسة المتوسطة سيتم فتح نافذة.

تحديد المدرسة التابع لها الطالب.

يمكن فتح الملفات التي تحتوي على النتائج والبحث حسب الاسم أو الرقم الامتحاني.

نتيجتك أونلاين

يمكنك عزيز الطالب والطالبة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول بالاسم والرقم الامتحاني أونلاين وذلك من خلال ترك تعليق أسفل المقال يتضمن رقم الجلوس واسم المحافظة فقط وسوف نقوم بالرد عليكم بجلب نتائج الشهادة المتوسطة 2023 بالدرجات والتقديرات.