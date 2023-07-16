“عاجل مبروك اترفعت”نتائج الثالث متوسط 2023 العراق الدور الاول pdf عبر موقع نتائجنا

عن قرب ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 العراق في جميع المحافظات وينتظر الآن الآلاف من طلاب العراق بفارغ الصبر ظهور هذه النتائج، حيث يتم التدقيق حاليًا بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم وأكدت المديريات التربوية العراقية أن عملية التدقيق لا زالت جارية في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تعلن النتائج مباشرة بعد انتهاء هذه المرحلة، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية فعلاً عن هذه المعلومة سنعلن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق وسنقدم لكم هذا التاريخ من خلال هذا التقرير لأعزائنا المتابعين في العراق.

نتائج الثالث متوسط 2023 العراق

التربية والتعليم أنه ستتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق في الأيام القادمة يعتبر اداء امتحانات الثالث متوسط مناسبة هامة في حياة الطلاب حيث تحدد نتائجها مسارهم التعليمي المستقبلي، وقد تأثرت عملية الامتحانات هذا العام بتداعيات جائحة كوفيد-19 وتغيرت طرق التقييم وإجراء الامتحانات، وبالرغم من التحديات التي واجهها الطلاب، يأملون في الحصول على نتائج جيدة تعكس جهودهم ومراجعتهم الجادة للمنهج الدراسي التربية العراقية سيكون بإمكانكم الاطلاع على نتائج الثالث الابتدائي عبر موقع وزارة التربية العراقية خلال الساعات القادمة، تم التصحيح العلمي للنتائج حتى الآن بنسبة 80% وبالتالي، يمكنكم معرفة الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة المذكورة في الفقرة التالية من التقرير، وذلك حتى تتمكنوا من الحصول عليها من مصدرها الرسمي بمجرد إعلانها رسميًا.

رابط موقع وزارة التربية العراقية

منذ ساعات، أصبح موقع وزارة التربية العراقية المتصدر في نتائج البحث على محرك جوجل تم الإعلان من قِبَل مديرية التربية العراقية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو، وآخر موعد للإعلان سيكون يوم الخميس الموافق 13 يوليو لذلك، يُرجى الإشارة إلى هذا الرابط الرسمي لنتائج طلاب العراق في تلك الفترة.

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية .

سجل اسم الطالب والرقم الامتحاني.

انقر على الرمز بعد تفعيله من أجل عرض النتائج.

ترقب بضع لحظات حتى يتم تفعيل الموقع.

نتمنى لجميع أفراد المجتمع النجاح والتوفيق من خلال موقعنا.

يمكنك استخدام صندوق التعليق المتاح في نهاية التقرير إذا واجهت صعوبة في استخراج النتيجة.

تم الإعلان عن موعد تفعيل رابط موقع وزارة التربية العراقية لاستخراج نتائج الثالث متوسط 2023 العراق في جميع المحافظات. سيتم الإعلان عن النتائج ابتداءً من يوم الأربعاء أو الخميس الموافق 13 يوليو على أقصى تقدير، وقد وصلت عملية التدقيق الآن إلى نسبة 85%، وبالتالي يعتبر العدد المتبقي قليل جدًا. وتقوم وزارة التربية العراقية فقط بعملية التدقيق النهائية لتلك الدفاتر وستعلن النتائج فورًا.

من المتوقع أن يُعلن عن نتائج الدور الأول لامتحانات المرحلة المتوسطة لعام 2023 يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو تم التصحيح بنسبة 100٪ ولا يتبقى سوى 10٪ لاستكمال عملية التدقيق النهائي للسجلات، لذا يُرجى مراقبة موقع وزارة التربية العراقية بعناية خلال الدقائق القادمة للحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 العراق فور إعلانها بشكل رسمي وتأكيد ظهورها من خلال وزارة التربية العراقية.

موقع نتائجنا بدون رقم الرقم الامتحاني

بعد إعلان وزارة التربية النيابية منتصف الأسبوع الماضي أن النتائج ستُعلَن في 11 يوليو أو على الأكثر في 12 يوليو الحالي، نحن ننتظر اليوم الخميس لتفعيل رابط النتائج معكم ومع ذلك، لم يتم الانتهاء من عملية التدقيق بنسبة 100% حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة ابتداءً من يوم الأحد القادم وفقًا لبعض التصريحات.

لم يتم بالفعل الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق وفقًا لتصريحات وزارة التربية العراقية السابقة، والسبب في ذلك هو أن حوالي 4 ملايين دفتر يتم تصحيحها، كما ذكرنا من قبل تعمل الوزارة حاليًا على تصحيح حوالي 150 ألف دفتر يوميًا، من أجل الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2023 العراق في أقرب وقت ممكن ومع ذلك، أشار وزير التربية العراقي في تصريحات رسمية إلى أن النتائج لن تتأخر أكثر من يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يوليو.