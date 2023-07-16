الان بسرعة… استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 في العراق كل المحافظات بهيئة pdf

يَترقبُ العديدُ من الطلابِ وأولياءِ الأمورِ الحصولَ على نتائجِ الثّالثِ متوسّطِ ٢٠٢٣ في العراقِ الدورِ الأوّلِ، وعن طريقِ وزارةِ التربيةِ والتعليمِ العراقيةِ بإمكانِ الطلابِ مَعرفَةُ نتائجِ الثّالثِ المتوسّطِ في عامِ ٢٠٢٣، ومِن خلالِ هذا النصِّ سَنتَعرَّفُ على جميعِ التّفاصيلِ والخطواتِ التي يَجبُ أخذُها خِلالَ عمليّةِ الحصولِ على النّتائج.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق أنه سيتم نشر نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق خلال الساعات القادمة. بعد انتهاء الطلاب من إجراء الامتحان، بدأت عملية تصحيح اختبارات الطلاب في الصف الثالث على الفور. بعد ذلك، سيتم نشر نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية والتعليم في العراق.

للدخول لصفحة النتائج :

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خطوات الاستعلام على نتائج الثالث متوسط

تتألف أهم خطوات استعلام نتائج الثالث من الآتي:-

في البداية، ينبغي عليك أن تتوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم في العراق.

تتوفر لدينا أيضًا فرصة الوصول إلى موقعنا لعرض نتائج الطلاب ودرجاتهم.

بعد ذلك، يتم تحديد الدور الأول ومن ثم تحديد رمز استعلام النتيجة المتوسطة العراقية الثالثة.

ثم أدخل رقم امتحان الطالب مباشرة.

ثم انقر فوق الرمز للحصول على النتيجة.

سنشاهد النتائج وسنتحقق من صحة البيانات.

نسبة النجاح في الصف الثالث المتوسط لعام 2023