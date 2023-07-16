“وزارة التعليم” تفصح عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. ترقبوا ظهورها قريبًا

ما زال طلاب الثانوية العامة يبحثون عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وموعد ظهورها، وقد قامت الوزارة بالإشارة إلى هذا الموعد، فمن الجدير بالذكر أن تلك النتيجة تكون من أبرز النتائج وأهمها في حياة الطالب التعليمية، وفي السطور القادمة سوف نقوم بالتعرف على هذا الموعد الخاص بظهور هذه النتيجة لهذا العام الجاري 2023م

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بالعام الدراسي الحالي 2023م، إذ أن آخر امتحان لهم كان في اليوم الموافق من 13-7-2023م، وهم الآن في انتظار تلك النتيجة، ويقومون بشكل مستمر بالبحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، فكما نعلم أن النتيجة من المقرر لها أن تظهر قريبًا، هذا بجانب أن كل طالب يرغب في التعرف على مستواه في الامتحانات، وكذلك يرغب في معرفة مجموعه الذي سوف يمكنه من دخول الكلية التي يريد الالتحاق بها، حيث أن مجموع الطالب هو الذي سوف يحدد الكلية التي سف يدخلها الطالب، فهناك تنسيق للكليات، ينبغي أن يكون الطالب حاصلًا على تنسيق الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، فإن لم يكن حاصلًا على مجموع الكلية الرغب في الحصول عليها، فلن يتمكن من دخولها.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أنها قالت إن النتيجة سوف تظهر مع نهاية هذا الشهر، “يوليو”، أو بدء الشهر القادم، “أغسطس”، وذلك على موقع الوزارة الرسمي والإلكتروني، المخصص للاستعلام عن النتيجة.