“هتاخد حالًا مليون دينار” عبر رابط اسماء المدعومين في الرعاية الاجتماعية .. من هنــا

الكثير من المواطنين في العراق من الأسرة فقيرة الدخل والتي لا تمتلك دخل شهري ثابت لهم يتساءلون عن رابط اسماء المدعومين في الرعاية الاجتماعية، وذلك من أجل التعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، بل والتعرف على شروط الحصول على هذه الرعاية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم هذه التفاصيل كاملة، فضلًا تابعونا.

رابط اسماء المدعومين في الرعاية الاجتماعية

يرغب كثير من المواطنين في التعرف هل هم مشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق أم لا، والجدير بالذكر أنه لا يوجد أسماء لوقتنا الحالي، بل آخر الأسماء التي نزلت هم أسماء المشمولين بالوجبة التاسعة، وفي انتظار الإعلان عن أسماء جدد الوجبة العاشرة، ويمكن التعرف على أسماء المشمولين بشكل عام من خلال منصة مظلتي، وذلك من خلال هذه الخطوات:

توجه أولًا لموقع مظلتي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على شبكة الإنترنت.https://spa.gov.iq/umbrella/

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية، وبعدها رقم الوجبة والتي هي الوجبة العاشرة على سبيل المثال.

أضف بطاقة الهوية الخاص بك، ثم انقر على استعلام.

بعدها تفاصيل الشخص ستكون متاحة وسيتبين أمامك هل أنت مشمول بالرعاية أم غير مشمول بها.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

وضحنا لكم رابط اسماء المدعومين في الرعاية الاجتماعية وكيف يمكن الاستعلام على أي اسم جديد من خلال مظلتي، وللعلم أن للرعاية شروط تأتي على النحو التالي: