“عاجل” رابط نتائج موريتانيا موريباك 2023 .. من هنا | ترقبوا الظهور بعد قليل في جميع ولايات موريتانيا
يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب شهادة البكالوريا عن موعد إطلاق نتائج موريتانيا مو ريباك 2023 وكيفية الاستعلام عنها؟ ولذلك جاءت أحد الأخبار أنه من خلال موقع موريباك، يمكنك الاستعلام عنها بكل سهولة بدون عناء، كما أوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة في هذا اليوم
نتائج موريتانيا موريباك 2023
انتهت امتحانات البكالوريا لطلاب موريتانيا وتم البدء في عمليات تدقيق أوراق الامتحانات، ومراجعتها بدقة وسرية تامة، وتم الانتهاء من هذا وذلك بعد أن تم تكثيف المجهود، لكي يتم تبكير موعد ظهور النتيجة، حيث أنه تم رصدها على الموقع ولم يتبقى فقط إلا إرسالها للطلاب، حيث قالت إنه من الممكن إعلانها خلال الأيام الآتية من هذا الشهر.
خطوات الاستعلام عن نتائج موريتانيا 2023
حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن نتائج البكالوريا لهذا العام، ويمكن من خلال موقع مو ريباك الاستعلام من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كتالي:
- في بداية الأمر يجب على جميع الطلاب أن يقوموا بزيارة موقع الالكتروني موريباك.
- بعدها قم بتسجيل بيانات الدخول من خلال كتابة البريد الإلكتروني ورقم السري.
- بعد ذلك ستجد في الصفحة الرئيسية للموقع قائمة تحتوي على مجموعة من الاختيارات.
- قم بتحديد نتائج شهادة الثانوية العامة اي طلاب البكالوريا.
- بعدها سيطلب منك ادخال الاسم الخاص بك بشكل كامل ودقيق، ومن ثم قم بكتابة رقم الجلوس الذي تم استلام أثناء أداء اختبارات البكالوريا.
- بعدها قم بكتابة الكود المرئي للتحقق من أنك إنسان
- وأخيراً قم بضغط على أيقونة التالى، أو استعلام ستجد النتيجة أمامك، وستجد أيقونة الطبع يمكنك طباعتها.