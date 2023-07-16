متاح الان.. الأوراق المطلوبة لإضافة مواليد الجدد لبطاقة التموين ومن هم الفئات المستحقة لإضافة الأبناء

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بعودة خدمة اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين وذلك بدايتا من كل شهر، وذلك من خلال المكاتب او المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بالوزارة، كما قامت لوضع بعض الشروط والمستندات المطلوبة لكي تتم عملية الإضافة بنجاح كما قامت بالعديد من التسهيلات من خلال المكاتب لمساعدة الأسر المستحقة للدعم.

الأوراق المطلوبة لإضافة مواليد الجدد لبطاقة التموين

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد بعض الاوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين وكانت كالتالي

صورة من بطاقة الرقم القومي للاب او من باسمه البطاقة.

إحضار صورة من بطاقة التموين.

صورة من بطاقة الرقم القومي اذا تواجدت او صور من شهادة الميلاد للأفراد التي توجد عل البطاقة.

صورة من بطاقة الرقم القومي اذا تواجدت او صور من شهادة الميلاد للأفراد المراد اضافتهم.

صورة من الأصل لكارت معاش تكافل وكرامة، او من كارت معاش التضامن الاجتماعي.

اذا كان الأب متوفي يجب إحضار اي مستند او شهادة وفاة.

إحضار نت مكتب التموين استمارة أداء الخدمة واقرار البيانات.

طريقة اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

بعض الخطوات التي يجب اتباعها لكي تتم عملية الإضافة بنجاح

قم بالدخول علي الرابط التاليhttps://www.tamwin.com.eg/.

قم بفتح حساب جديد.

كتابة الاسم الأول للأم.

قم بالضغط علي إضافة افراد اسرتي غير المقيدين علي البطاقة التموينية.

قم بكتابة اسم المولود الذي تود اضافته رباعيا.

قم بكتابة صلة القرابة للمولود.

ثم اضغط علي كلمة إضافة

شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع بعض الشروط لإضافة مواليد الجدد مثل

ان تكون البطاقة التموينية تتضمن 3افراد فقط، وإضافة فرد اخر تتم للأسرة الاكثر استحقاق للدعم.

ان يكون الحد الأقصى للبطاقة قد بلغ 4 افراد تتضمن الأب والزوجة و اثنين من الأبناء.

المعاش الشهري للأسرة حوالي 2500 جنية.

الحد الادنى لصاحب البطاقة من دخلة الشهري حوالي او اقل من 3 آلاف جنية.

وفي هذا المقال قمنا بتوضيح كافة الأوراق المطلوبة لإضافة مواليد الجدد لبطاقة التموين، والطريقة المستخدمة لإضافة، والاوراق المطلوبة.