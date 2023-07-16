ظهرت الآن نتيجة تنسيق رياض أطفال 2023-2024 “من هنــا” في جميع المدارس بالقاهرة

تعد مرحلة رياض أطفال من المراحل التعليمية الأساسية لتكوين شخصية الطفل ، حيث تساهم في تكوين ثقة الطفل بنفسه والقدرة على القيام بمهارات جديدة ،فهي تعد فرصة لتعليم الطفل وتطوره ، وتمثل هذه المرحلة جزءا كبيراً لاكتشاف مواهبه واهتماماته وتنميتها بشكل كبير ، لهذا السبب يهتم الآباء لتعليم أطفالهم وتنمية مهاراتهم في مرحلة رياض أطفال ، يتابع الآباء والأمهات ظهور نتيجة التنسيق ،وذلك مع اقتراب موعد غلق باب الالتحاق بمرحلة رياض أطفال لتحضير واستعداد أطفالهم للعام الدراسي المقبل.

نتيجة تنسيق رياض أطفال 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم بتقديم كافة خدامتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك لتوفير الجهد المبذول والوقت من أولياء الأمور ، ذلك السبب قامت الوزارة بإنشاء بوابة إلكترونية ليس لدخول فقط المدراس والإدارة بل دخول أيضاً أولياء الأمور للتعرف على نتائج أبنائهم باستخدام الرقم القومي بكل بساطة وسهولة.

على أولياء الأمور إتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة تنسيق رياض أطفال 2023 فيما يلى:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الخاصة بك https://cairomoe.net/kg

قم بالدخول على نتيجة تنسيق رياض أطفال ٢٠٢٣.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالطفل والموجود في شهادة ميلاد الطفل في المكان المخصص .

قم بالضغط على كلمة بحث وسوف تظهر لك نتيجة تنسيق رياض أطفال ٢٠٢٣ والمدرسة المرشحة للطفل.

الأوراق المطلوب توافرها للالتحاق بتقديم رياض أطفال

فيما يلي سوف نوضح لك الأوراق المطلوب توافرها للالتحاق بتقديم رياض أطفال:

شهادة ميلاد حديثة 2023 ، وصورة منها.

صورة من البطاقة الشخصية الخاصة الأب والأم ويجب عليك التأكد من أنها سارية.

ستة صور شخصية للطفل مقاس ٤×٦

طباعة استمارة طلب التقديم الالكترونية للعام الدراسي المقبل خلال الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

طوابع صحية وختم البطاقة الصحية مع وجود ملف التقديم ، تقديم إثبات لمحل الإقامة الطفل عن طريق وصل حديث للكهرباء والماء باسم الأب .

حضور الأب والطفل لتقديم كل الاوراق المطلوبة ، وفى حالة إذا كان الأب متوفيا يجب تقديم شهادة الوفاة ، وفى حالة الطلاق يتم تقديم الولاية التعليمية للأم.

وفى النهاية: يجب عليك التأكد أن رياض أطفال معلمة ومحفزة وترفيهية لطفلك، حيث تبذل كل مجهوداتها لكى يتعلم الطفل بواسطة اللعب والأنشطة الترفيهية والتفاعل مع الآخرين ، حيث يعد اللعب هي الطريقة الحديثة لتعليم الطفل في هذه المرحلة وفرصة لتعبير الطفل عن مشاعره وأفكاره بشكل ابتكاري ومبدع.