HERE.. رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2023 عبر موقع وزارة التضامن الإجتماعي

بدأت وزارة التضامن والمعاش الاجتماعي في صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يوليو 2023، كما انه يتم صرف المعاشات في يوم 15 من كل شهر، كما قرر مجلس الوزراء بضم فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، حيث انه يستفاد حوالي 300 الف اسرة من هذا المعاش، كما أنه اتاحة الوزارة طريقة إلكترونية للاستعلام تسهيلا علي المواطنين.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2023

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط إلكتروني للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للأسر المستفادة منه وذلك من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال

الدخول علي الرابط الرسمي للهيئة https://tk.moss.gov.eg/. قم بإدخال الرقم القومي لصاحب الكرت. يظهر بعد ذلك قيمة المعاش.

قيمة معاشات تكافل وكرامة يوليو 2023

قامت الوزارة بعمل بعض من الزيادات للمعاشات منذ شهر أبريل الماضي حيث قامت بزيادة المعاش للمستفيدين الحاصلين علي 500 جنية لتصبح 625 جنية قيمة المعاش.

قامت بزيادة المعاش للمستفيدين الحاصلين علي 450 جنية لتصبح 562.5 جنية قيمة المعاش لذوي الهمم.

قامت بزيادة المعاش للمستفيدين الحاصلين علي 350 جنية لتصبح 437.5 جنية قيمة المعاش للأيتام.

قامت بزيادة المعاش للمستفيدين الحاصلين علي 450 جنية لتصبح 562.5 جنية قيمة المعاش للمسنين.

قرارات مجلس الوزراء لضم فئات جديدة لتكافل وكرامة

قام مجلس الوزراء بإصدار قرار لإضافة فئات جديدة إلي برنامج تكافل وكرامة، وذلك لدعم الأسر نظرا للظروف الاقتصادية كما وضع بعض الاوراق التي يجب توافرها مثل

صورة من الرقم القومي تحتوي علي عنوان السكن الفعلي للمتقدم.

صورة من اصل قسيمة الزواج او الانفصال.

صورة من شهادات ميلاد جميع افراد الأسرة.

صورة إقرار الوصايا في حالة الأيتام.

صورة من اصل بطاقة التموين.

بيان قيد من مدارس الأطفال لمن في سن 6 الي 18 سنة.

في حالات الأمراض المزمنة يجب إحضار مستند إعاقة من اللجان الطبية.

اذا كان الأب او الام مسجونين يجب إحضار صورة من شهادة السجن.

وفي هذا المقال فقد قمنا بتوضيح كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2023، وطريقة الاستعلام عنه، وبعض القرارات الجديدة من خلال مجلس الوزراء.