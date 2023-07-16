الآن …. رابط نتائج الثالث متوسط العراق 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد ظهور نتائج الدور الأول من الصف الثالث لعام 2023، في البيان الرسمي الصادر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صفحة الوزارة، حيث صرحت الوزارة أن النتيجة قد اكتملت في جميع مراحلها وسوف يتم الإعلان عنها يوم الاثنين القادم الموافق 17 يوليو، ويستطيع جميع الطلبة والطالبات في كل محافظات العراق تسجيل الدخول وكتابة المعلومات المطلوبة والاستعلام عن النتيجة إلكترونيا، وقد وجه السيد وزير التربية العراقية اللجان المختصة بتصحيح الاختبارات للطلبة مع مراعاة دقتها، وأيضا قراءة كل تفاصيل ورقة الإجابة وحساب درجات الطلاب على أن تكون مع مصلحة الطالب، وتمنى سيادة الوزير التوفيق للطلبة الذين كانوا ينتظرون فتح الموقع ليقطفوا ثمار المثابرة والتعب والاطلاع على النتائج والذين عانوا في الامتحانات على مدار العام.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق

في ضوء السعي عن تقديم جميع الخدمات في العراق إلكترونيا، تم إنشاء الموقع الرسمي لوزارة التربية وكذلك موقع نتائجنا الخاص بالوزارة،وذلك لخدمة الطلاب من حيث الإطلاع على النتائج وقت ظهورها، ونتطلع إلى معرفة نتائج الثالث متوسط والسادس إعدادي لعام 2023، وفيما يلي الخطوات الواجب اتباعها للاستعلام عن النتيجة إلكترونيا عبر رابط الوزارة.

اولا عليك الدخول إلى رابط وزارة التربية.

ثانيا قم باختيار نتائج الثالث المتوسط 2023.

بعد ذلك قم بتسجيل البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب ورقم الجلوس، وتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

واخيرا انقر فوق عرض النتيجة.

الحصول على النتيجة من خلال موقع نتائجنا results.mlazemna.com.

موقع نتائجنا هو موقع معتمد من قبل وزارة التربية الوطنية العراقية، ويعرض النتيجة في شكل ملف pdf، يمكن للطلاب بعد ظهور النتيجة الدخول إلى الموقع واتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة.

أولا عليك الدخول إلى هذا الرابط.

قم بتسجيل بياناتك الشخصية والمحافظة التابع لها وسيتم عرض النتيجة في حال ظهورها.

انقر فوق أيقونة التنزيل وقم بتحميل النتيجة لعرض الأسماء ثم ابحث عن اسمك.

نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2023

بشرى سارة للطلبة ورسالة حول معدلات النجاح من وكيل وزارة التربية، يطمئن فيها الطلاب وأوضح أن النتيجة مبشرة وسوف يسعد الطلاب بها، وأضاف أنه بعد الانتهاء من مراحل التصحيح جاءت النتائج جيدة وسبب التأخير في الإعلان التأكد من دقة النتائج، وذلك بعد أن تلقت الوزارة بعض الاعتراضات غير الرسمية على النتيجة، لذلك تمت إعادة النظر في عملية الرصد والتجميع.