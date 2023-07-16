جديد ..باقات الدفع المسبق للتليفون الأرضي يوليو 2023 “استعلام الآن” عن فاتورة الأرضي عبر billing.te.eg

باقات الدفع المسبق للتليفون الأرضي يوليو 2023 ، تقدم الآن الشركة المصرية للاتصالات في مصر نظام جديد إلي عملاءها وهو خدمة الدفع مسبقا بالفترة التي يحددها العميل، ذلك منعا لانقطاع الخط عنه في حالة عدم سداد للفاتورة، وبالتالي ينقطع الإنترنت المصاحب إلي الخط الأرضي المسجل عليه، مما كان يسبب أعطال إلي المواطنين، واليك تفاصيل باقات التليفون الأرضي الجديدة وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي .

باقات الدفع المسبق للتليفون الأرضي يوليو 2023

توفر الآن وزارة الاتصالات المصرية خدمات الدفع المسبق لفاتورة التليفون الأرضي وهو لفترة ربع السنوية مسبق الدفع، ويشمل النظام على :

يضم النظام الدفع المسبق على 360 دقيقة تستخدم محلي ومحافظات.

يحتوى ايضا على خدمة الإظهار والتتبع في خلال ثلاثة أشهر.

تقدر قيمة المالية للنظام الدفع المسبق نحو 60 جنيه لمدة ربع سنوي.

تقدر قيمة ضريبة المضافة 14% نحو 8 جنيهات و40 قرش.

بالتالى تصل الفاتورة نحو 68 جنيه و40 قرش، ويجب إعادة شحن الرصيد قيمة تبلغ 69 جنيه على الأقل.

استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يبحث الآن المواطنين في مصر من عملاء شركة المصرية لاتصالات عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023 ، والتي بدات فترة سدادها من الآن وستمر لمدة شهر كامل وعلى المواطنين السداد خلال الفترة المسموح بها كي لا يتم أنقطاع الخط انقطاع خدمات الإنترنت لهذا الغرض تتيح الشركة الآن، باقات الدفع المسبق للتليفون الأرضي يوليو 2023 التي عرضنا سابقا ، واليك الآن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي