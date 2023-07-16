هنا spa.gov.iq استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي وزارة العمل الوجبة التاسعة

تعد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 من الموضوعات المتصدرة عبر محركات البحث جوجل، وقامت الوزارة يمنح هذا البرنامج لجميع الأسر الفقيرة، كما تم الإعلان عن نتائج الدفعة الثانية لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المنصة الخاصة بهم والتي تسمى “مظلتي” حيث يبلغ عدد المواطنين الذين قدموا طلبات للحصول على هذا الدعم حوالي 300,000 مواطن، ولمعرفة ما إذا تمت الموافقة على طلباتهم أم تم رفضها، وذلك عن طريق الاطلاع على كشف أسماء المقبولين، ولهذا سوف نتناول بالتفصيل عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذه الأسماء، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 للدفعة الحالية بواسطة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ السيد أحمد الأسدي حيث تم توفير قائمة بأسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في جميع مناطق العراق،ويبلغ عدد الأشخاص المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق حوالي 58,000 مواطن، وتتضمن هذه الأسماء بشكل خاص ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة عالية، وللحصول على هذه الأسماء بصورة إلكترونية، يمكنك زيارة الصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث يتوفر على هذه الصفحة معلومات مفصلة ومحدثة حول المستفيدين والشروط اللازمة للحصول على الدعم الاجتماعي في العراق.

منصة مظلتي استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يستطيع جميع المواطنين في العراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 من خلال الرابط المخصص المقدم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام بسهولة:

التوجه إلى الصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق .

ابحث عن أيقونة البحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

أدخل الاسم الكامل وحدد المنطقة التي تسكن فيها.

انقر على أيقونة البحث.

ستظهر قائمة تحتوي على هذه الأسماء.

والجدير بالقول أن وزارة لشؤون الاجتماعية بالعراق أتاحت هذا الدعم من أجل رفع مستوى المعيشة للأسر الفقيرة التي تستحق الدعم.