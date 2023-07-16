الربح من تويتر 100 دولار.. مشاركة أرباح الإعلانات على تويتر ميزة جديدة يُطلقها إيلون ماسك رسميا

يتساءل العديد من الناس عن الربح من تويتر 100 دولار، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن إطلاق ميزة مشاركة أرباح الإعلانات على منصة تويتر، لتعيد هذه الميزة منصة تويتر إلى المنافسة أمام منصة ثريدز التابعة لشركة ميتا مالكة فيسبوك وانستخرام وماسنجر، في سباق المنافسة بين منصة تويتر وتطبيق ثريدز الجديد الذي يملكه شركة ميتا.

الربح من تويتر

الربح من تويتر، قامت تويتر التي تعود ملكيتها للملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بالكشف عن إطلاق برنامج جديد يتعلق بمشاركة عائدات الإعلانات، يهدف هذا البرنامج إلى تمكين صناع المحتوى من الحصول على جزء من العائدات التي تتولد من الإعلانات المعروضة في التعليقات والردود.

مشاركة أرباح إعلانات تويتر

وأعلن تويتر أنه سيتم إطلاق مشاركة أرباح إعلانات تويتر، وسيتم إطلاق هذا البرنامج على نطاق أوسع خلال الشهر المقبل، وتقارير صحفية أشارت إلى أنه تم بالفعل دفع بعض الأموال لبعض صناع المحتوى الذين يمتلكون اشتراكات في تويتر بلو.

قد أشار إيلون ماسك إلى هذا البرنامج في فبراير الماضي، ولكن لا تزال المعلومات المتاحة عنه قليلة حتى الآن، ويهدف مشاركة عائدات الإعلانات على تويتر إلى تشجيع صناع المحتوى على جذب مزيد من الإعلانات والمساهمة في زيادة عدد مشتركي تويتر بلو.

من يستطيع الربح من تويتر

ويمكن لمشتركي تويتر بلو وبعض الحسابات التابعة للشركات والمنظمات الانضمام إلى برنامج مشاركة أرباح الإعلانات، ولكن يجب أن يتمتعوا بتغريداتهم بمشاهدة خمسة ملايين مرة على الأقل خلال واحدة من ثلاثة أشهر ماضية. ستتم أيضًا إجراءات مراجعة بشرية لضمان الامتثال لسياسات النشر المعتمدة.