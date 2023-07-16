آخر أخبار المعاشات الآن عاجل 2023 حقيقة خبر زيادة المعاشات والمرتبات 50% بداية من أغسطس 2023

تسعى الدولة المصرية دائمًا أن تحسن دخل الموظفين الذين يعملون بالأجهزة الحكومية وأصحاب المعاشات، وتحدثت الحكومة عن حقيقة زيادة المعاشات والرواتب بالموازنة الجديدة، التي قد بدأ تطبيقها مع بداية شهر يوليو بضوء التحديثات الاقتصادية الراهنة، واتخذت الدولة كافة الإجراءات والتدابير بالأشهر الماضية حتى تدعم الموظفين والأشخاص أصحاب المعاشات عبر بعض القرارات، التي قد بدأ تطبيقها من أبريل الماضي والبعض الآخر سيتم تطبيقه مع ابتداء السنة المالية رسميًا خلال يوليو الجاري.

آخر أخبار المعاشات الآن عاجل 2023

أصبح المواطنين الآن يتساءلوا بشكل كثير عن الأخبار الأخيرة المتعلقة بزيادة المعاشات بنسبة قدرها 50%، وذلك بعدما قد قامت الصفحات الخاصة بالتواصل الاجتماعي بنشر أخبار متعلقة بذلك، وهذا أدى لزيادة معدلات البحث من قبل الوزارة التي وضحت بأن صرف تلك الزيادة كان في شهر أبريل، ولكن حقيقة هذا الأمر هو أنه بالفعل كان هناك زيادة للمعاشات قدرها 15%.

وقالت وزارة التضامن بأن هذه الزيادة صرفت مع راتب أبريل، والمعاشات يمكن للأشخاص القيام بصرفها من خلال البنوك أو أي ماكينة صرف آلي، وتم تحديد هذه الزيادة للفرد المستفيد الذي يتقاضى 1300 جنيه لكي يصبح 1400 جنيه، الفرد الذي يحصل على 2600 جنيه يحصل على 2644 جنيه، وذلك عكس الفرد الذي يقوم بصرف راتبه 3500 جنيه، فإن الزيادة الخاصة به حوالي 4023.

زيادة رواتب الموظفين

وبالنسبة لزيادة رواتب الموظفين فإنه قد صدر قرارًا بأن يصرف حافزًا إضافيًا للموظفين التابعين للخدمة المدنية بمبلغ قدره 300 جنيه بالدرجة المالية الرابعة وما دونها، أما بدءً من الثالثة إلى الأولى فإن مقدار الزيادة 400 جنيه، درجة مدير عام 500 جنيه والحافز التكميلي لتحسين الدخل الحد الأدنى له 1000 جنيه، لكافة الموظفين الذين يعملون بالأجهزة الإدارية للدولة.