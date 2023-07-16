تقديم كلية الشرطة 2023 .. هتقدم أون لاين وتعرف تنسيق الكلية وشروط التقديم والتخصصات

تقديم كلية الشرطة 2023، في هذا المقال الحصري يمكنك معرفة كيفيه التقديم في كليه الشرطه 2023 وشروط التقديم ومجموعه كلية الشرطة والتخصصات المطلوبة وكافة التفاصيل جم من خلال هذا المقال، حيث تعد كلية الشرطة هي إحدى الكليات التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وهي من أعرق الكليات في مصر، حيث تأسست كلية الشرطة عام 1839، بينما تهدف إلى إعداد ضباط الشرطة المؤهلين علمياً وعسكرياً للحفاظ على الأمن والنظام في مصر، حيث تعلن وزارة الداخلية عن تنسيق كلية الشرطة كل عام.

بينما يشترط للقبول في كلية الشرطة أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المعادلة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يكون غير متزوج، وأن يكون غير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف.

كل التفاصيل هتلاقيها تحت الفقرة الجاية بالصور اي خدمة 😉😉

تقديم كلية الشرطة 2023

يمكنك تقديم كلية الشرطة 2023 من خلال هذا الرابط التقديم في كلية الشرطة أون لاين، بدون اي مجهود ولكن عزيزي الضابط إنشاء الله يجب أن لا تتصرع وتقوم بالتسجيل وأنت لم تعرف الشروط والتخصصات المطلوبة الموجودة في نهاية الفقرة دي ⬇️⬇️، وهي كالتالي مش هطول عليك يالا بينا.

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مميزات كلية الشرطة

بعد أن رصدنا لكم تقديم كلية الشرطة 2023 يمكنك معرفة مميزات كلية الشرطة، حيث تعد كلية الشرطة هي من أعرق الكليات في مصر، والمميزات كالتالي.