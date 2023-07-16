سعر البصل اليوم في مصر 2023 .. مش هتصدق الكيلو بقا بكام مفاجأة ملهاش مثيل

يمكنك بكل سهولة معرفة سعر البصل اليوم في مصر، حيث واصل سعر البصل استقراه لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعدما قد انخفاض على مدار اليومين الماضيين، تلك هي تعد المعلومات التي قد كشفت عنها بورصة الأسعار الخاصة ببوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، لمعرفة سعر كيلو البصل بجميع أنواعه اليوم وسعر الطن تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

سعر البصل اليوم

هذه وقد اكدت بوابة الأسعار المحلية والعالمية في نشرتها اليومية التي قد كشفت عنها الآن أنه قد يوجد هناك ثبات في سعر البصل اليوم في أسواق المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، كما قد كشفت عن عدد من الأنواع الأخري في الخضروات والفاكهة والتي سوف نقوم بالكشف عنها في التقرير التالي.

أولا هذا وقد تراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور نحو 9 جنيهات و15 جنيها

ثانياً بينما بلغ سعر طن البصل بعرشه خلال تعاملات اليوم إلي نحو سعر 10 آلاف جنيه .

ثالثا بينما سجل سعر طن البصل الأبيض تسليم للتصدير خلال تعاملات اليوم بـ14 ألف جنيه للطن.

أسعار الخضروات اليوم

بعد أن رصدنا لكم سعر البصل اليوم يمكنك معرفة أسعار الخضروات اليوم، حيث جاء كالتالي

أولا سجل سعر كيلو الطماطم نحو سعر 4.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو البطاطس اليوم نحو 9.5 جنيه.

ثانيا بينما بلغ سعر كيلو الكوسة اليوم نحو 7 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الفاصوليا اليوم نحو 17 جنيها، وبلغ سعر كيلو الباذنجان البلدي نحو 3.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي نحو 11 جنيها.

ثالثا بينما وصل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي اليوم نحو 7 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو.

الملوخية 5 جنيهات، بانخفاض وصل نحو 50 قرشا.

رابعا بينما بلغ سعر كيلو الخيار الصوب اليوم نحو 9 جنيهات، بانخفاض جنيه، وسجل سعر كيلو.

الخيار البلدي اليوم نحو 7 جنيهات، بارتفاع جنيه.

خامسا بلغ سعر كيلو ورق العنب ما يقارب من نحو 25 جنيها، حيث يتراجع إلي نحو 19 جنيه في بعض الأسواق.

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أسعار الفاكهة اليوم

أولا بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي اليوم نحو 7 جنيهات، حيث بلغ سعر كيلو الخوخ البلدي اليوم نحو سعر 28 جنيها.

بينما وصل سعر كيلو البطيخ اليوم نحو سعر 18 جنيها.

اسباب ارتفاع سعر البصل في مصر

هذه وقد يوجد هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار البصل في مصر، منها:

انخفاض الإنتاج: حيث شهدت مصر انخفاضًا في إنتاج البصل في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. زيادة الطلب: حيث زاد الطلب على البصل في مصر في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب زيادة عدد السكان وزيادة الطلب على الأطعمة التي تحتوي على البصل. ارتفاع أسعار الأسمدة: حيث ارتفعت أسعار الأسمدة في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج البصل. ارتفاع أسعار النقل: حيث ارتفعت أسعار النقل في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة نقل البصل من المزارع إلى الأسواق.

البصل في مصر

هذا الارتفاع في أسعار البصل يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين المصريين، الذين يضطرون إلى شراء البصل بأسعار مرتفعة. وقد طالب العديد من المواطنين الحكومة باتخاذ إجراءات لخفض أسعار البصل، إلا أن الحكومة لم تصدر حتى الآن أي قرار بهذا الشأن.

توقعات سعر البصل في الفترة المقبلة

من المتوقع أن تستمر أسعار البصل في الارتفاع في مصر في الفترة المقبلة، وذلك بسبب استمرار العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، وقد يشكل هذا الارتفاع في الأسعار أزمة اقتصادية كبيرة في مصر، حيث أن البصل من الخضروات الأساسية التي يعتمد عليها المصريون في طعامهم.