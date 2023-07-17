“رسمياً” الآن رابط نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول في جميع محافظات العراق pdf

رابط نتيجة الثالث متوسط بالعراق يبحث عنه العديد من الطلاب في الوقت الراهن حيث جاء بيان من وزارة التربية العراقية أنها سوف تظهر خلال الساعات المُقبلة، لذا سوف نقدم لكم خطوات الحصول على النتيجة فور نزولها على موقع الوزارة حيث انتهت عملية التصحيح ورصد درجات الطلاب ولا يتبقى سوا إعتمادها ورفعها على موقع الوزارة.

نتائج الثالث متوسط 2023 العراق

يعتبر الثالث متوسط من الصفوف الهامة لذا نتيجة هذا الصف الدراستي تحظي باهتمام كبير من الجميع، وصرحت مصادر من وزارة التربية السعودية أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة كي تطمئن الطلاب واولياء أمورهم.

استعلام نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق الدور الاول

سوف توفر وزارة التربية العراقية نتيجة الثالث المتوسط على موقعها الرسمي ولك تسهيلاً على الطلاب وتوفير الوقت والجهد، حيث يمكنهم الذهاب إلى المدرسة الخاصة بالطالب ومعرفة النتيجة منها أيضاً، إليكم طريقة الحصول على النتيجة من خلال موقع الوزارة بالرقم الامتحاني:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية natiga4dk.net.

أنقر على أيقونة “نتائج الثالث المتوسط”.

أختر العانم الدراسي 2022-2023.

سجل الرقم الامتحاني الخاص بك بشكل صحيح.

الآن أضغط على “عرض النتيجة سوف تظهر لك النتيجة بالتفصيل.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط العراق 2023

قد صدر في بيان رسمي من وزارة التربية العراقية يحدد موعد ظهور النتيجة بالتحديد وذلك بعد أن انتظر الطلاب وأولياء الأمور وقت طويل في قلق وتساءولات عن موعد ظهورها وهو المقرر من قبل الوزارة يوم 17-7-2023 للعام الدراسي 2022-2023، بالتوفيق لطلاب الصف الثالث المتوسط نتمني لكم التفوق.