نتائج التاسع في سوريا 2023 حسب الاسم أو اسم المدرسة أو رقم الاكتتاب والأوائل حسب المحافظة أو القطر من موقع وزارة التربية السورية

تفصلنا أيام قليلة عن ميعاد ظهور نتائج التاسع بسوريا 2023، حيث تقوم اللجان ومراكز التصحيح المتواجدة فى كل المحافظات السورية بالانتهاء من التدقيق والتصحيح بدفاتر الامتحانات وتجميع النتائج بالحاسب الآلي لتمهيد رفعها على الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم السورية 2023، وقد قام الدكتور درام طباع وزير التربية بتوجيه الشكر لجميع العاملين بمراكز التصحيح على الجهود المبذولة لإعلان النتيجة بموعدها المحدد وفقا لوزارة التربية، حيث يتم الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع سوريا 2023 برقم الاكتتتاب عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية.

نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم

أتاحت وزارة التربية السورية عدة طرق لمعرفة نتيجة الصف التاسع من خلال الاستعلام برقم الاكتتاب أو اسم الطالب أو اسم المدرسة وكذلك معرفة الاوائل حسب المحافظة، لذلك تقوم وزارة التربية السورية بتحديث الموقع الالكتروني الخاص بالنتائج حتى يتم استيعاب الضغط المتوقع من قبل الطلاب لحظة ظهور النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع برقم الاكتتاب سوريا 2023

قم باتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتيجة الصف التاسع وهى كالاتى:

قم بالدخول للموقع الرسمي لوزارة التربية السورية natiga4dk.net.

ثم اضغط على كلمة النتائج الامتحانية.

ثم قم بالضغط على أيقونة نتائج الاعدادية الشرعية وشهادة التعليم الأساسي للدور الاول 2023.

واختار القسم المطلوب (الاعدادية الشرعية، التعليم الأساسي).

كذلك قم باختيار أداة البحث لمعرفة النتيجة سواء برقم الاكتتاب أو اسم المدرسة أو اسم الطالب.

ثم كتابة رقم الاكتتاب واختر المحافظة واضغط على أيقونة بحث.

وزارة التربية السورية أوائل نتائج الصف التاسع حسب المحافظة

يتم معرفة أسماء الاوائل بالصف التاسع وذلك عن طريق الموقع الرسمي للوزارة والضغط على أيقونة الاوائل بعدها يتم كتابة اسم المحافظة التي ينتمي إليها الطالب والضغط على كلمة ابدأ البحث، حيث من المتوقع إعلان النتائج قبل يوم 20 من الشهر الجاري تموز لعام 2023.