results.third.iraq نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع ناجح anajaah| عموم المحافظات
أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 خلال ال24 ساعة المقبلة، تحديداً الاثنين 17 تموز الجاري، وذلك بعد التأكد التام من الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق والتدقيق، وسيتم رفع نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع ناجح موقع وزارة التربية العراقية.
ينتظر طلاب الصف الثالث متوسط 2023 بفارغ الصبر إعلان النتائج للاستعداد للالتحاق بالمدارس الثانوية، وهي شهادة مهمة في حياة الطلاب وأولياء الأمور. فيما يلي، سنتعرف على تاريخ إعلان النتائج والخطوات اللازمة للحصول عليها.
إعلان نتائج الثالث متوسط 2023
وطبقًا للبيان الصادر عن وزارة التربية العراقية، سيتم الإعلان عن نتائج ثالث متوسط 2023 بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق، حيث تم رفع النتائج للاعلان عنها.
ومن المقرر اعلان نتائج كل محافظة على حدة، بسبب عدم وجود مركزية في النتائج للثالث المتوسط. ويكون كل محافظة مسئولة عن رفع النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق الشاملة، ثم الاعلان عنها بشكل رسمي.
استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2023
يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في جميع محافظات العراق عن طريق زيارة موقع وزارة التربية الإلكتروني واتباع الخطوات التالية.
- الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.
- الضغط على النتائج.
- ثم حدد المحافظة التابع لها.
- ثم تحديد السنة الدراسية والقسم الدراسي.
- ثم إدخال رقم الامتحان والاسم.
- ثم اضغط استعلام.
نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول عموم المحافظات
|نتائج طلاب الثالث المتوسط جميع المحافظات
|جاري تجهيز النتائج وحسب المحافظة
|المحافظة
|الحالة
|التحميل
|الكرخ الاولى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الكرخ الثانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الكرخ الثالثة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الاولى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الثانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الرصافة الثالثة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|نينوى / الموصل
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|النجف
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ذي قار / الناصرية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|القادسية / الديوانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|صلاح الدين
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|واسط
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|الأنبار / الرمادي
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|بابل / الحلة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|البصرة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|كربلاء
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|كركوك / التأميم
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ديالى
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|ميسان / العمارة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|المثنى / السماوة
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|اربيل
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|السليمانية
|جاري الرفع
|اضغط هنا
|دهوك
|جاري الرفع
|اضغط هنا
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