results.third.iraq نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع ناجح anajaah| عموم المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الكشف عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2023 خلال ال24 ساعة المقبلة، تحديداً الاثنين 17 تموز الجاري، وذلك بعد التأكد التام من الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق والتدقيق، وسيتم رفع نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع ناجح موقع وزارة التربية العراقية.

ينتظر طلاب الصف الثالث متوسط 2023 بفارغ الصبر إعلان النتائج للاستعداد للالتحاق بالمدارس الثانوية، وهي شهادة مهمة في حياة الطلاب وأولياء الأمور. فيما يلي، سنتعرف على تاريخ إعلان النتائج والخطوات اللازمة للحصول عليها.

إعلان نتائج الثالث متوسط 2023

وطبقًا للبيان الصادر عن وزارة التربية العراقية، سيتم الإعلان عن نتائج ثالث متوسط 2023 بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق، حيث تم رفع النتائج للاعلان عنها.

ومن المقرر اعلان نتائج كل محافظة على حدة، بسبب عدم وجود مركزية في النتائج للثالث المتوسط. ويكون كل محافظة مسئولة عن رفع النتائج بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق الشاملة، ثم الاعلان عنها بشكل رسمي.

استعلام نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2023

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في جميع محافظات العراق عن طريق زيارة موقع وزارة التربية الإلكتروني واتباع الخطوات التالية.

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

الضغط على النتائج.

ثم حدد المحافظة التابع لها.

ثم تحديد السنة الدراسية والقسم الدراسي.

ثم إدخال رقم الامتحان والاسم.

ثم اضغط استعلام.

نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول عموم المحافظات

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