شقة 125 متر” أنظمة سداد مختلفة فتح حجز شقق مشروع لؤلؤة بدر 2023 اعرف اهم الشروط

بسبب سهولة وبساطة طرق السداد ومواقعها المميزة، تُعتبر شقق الإسكان من بين الأمور التي يبحث عنها الكثيرون، لهذا السبب قامت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتحديد تفاصيل حجز شقق مشروع “لؤلؤة مدينة بدر”، يتم عرض هذه الشقق من قبل الهيئة مع نظم سداد تمتد لمدة تصل حتى 7 سنوات.

موعد حجز شقق مشروع لؤلؤة بدر 2023

سيتم بدء عملية الحجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المتاحة في مشروع “لؤلؤة مدينة بدر” غدًا، وذلك حسب إعلان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ستستمر عملية الحجز وتقديم الطلبات حتى يوم 26 يوليو في الشهر الحالي.

شروط حجز شقق مشروع لؤلؤة بدر 2023

تخصص الوحدات السكنية في مشروع “لؤلؤة مدينة بدر” بنظام القرعة العلنية، ويجب الإشارة إلى أن نتيجة القرعة هي نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها، عند ملء بيانات طلب التقدم للدخول في القرعة العلنية، يجب ذكر المساحة المفضلة للوحدة السكنية التي يرغب المتقدم في الدخول بها، من المتوقع أن يتم تسليم الوحدات في شهر يوليو من عام 2024.

يُلتزم الشخص الذي يتعاقد على وحدة سكنية بأن يستخدمها للسكن لنفسه ولأسرته فقط، ويُحظر عليه التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها بدون اتخاذ الإجراءات اللازمة والمعتمدة من قِبل الهيئة، في حالة مخالفة هذا الالتزام، تحتفظ الهيئة بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القواعد المالية المعمول بها لدى الهيئة في هذا الصدد.

عند الفوز بوحدة سكنية، يُطلب من الفائز تقديم شيكات بنكية تغطي قيمة الأقساط المستحقة عن الوحدة السكنية عند التعاقد، هذا يعني أنه يتوجب على الفائز تقديم شيكات مصدقة تمثل قيمة الأقساط التي يتوجب عليه سدادها للهيئة أو الجهة المعنية خلال فترة السداد المحددة، يتم استخدام هذه الشيكات لضمان سداد المبالغ المستحقة وفقاً للاتفاقات والشروط المحددة في عقد التعاقد.

في حالة قدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية طلبًا لاسترداد المبالغ المالية المدفوعة، سيتم إلغاء الإجراءات وسيتم خصم مبلغ قدره 400 جنيه بالإضافة إلى 1% كمصروفات إدارية.

إذا تمت عملية استرداد المبالغ المالية المدفوعة لأي سبب، يجب على العميل تقديم خطاب يحمل رقم حسابه البنكي الشخصي الذي تم الحجز باسمه، لتحويل المبالغ المستردة على ذلك الحساب.

مساحات شقق مشروع لؤلؤة بدر 2023

تم تحديد المواصفات العامة لشقق تعاونيات الإسكان في مشروع “لؤلؤة” بمدينة بدر لكلا النموذجين (A) و(B) على النحو التالي:

مواصفات النموذج (A) لشقق تعاونيات الإسكان:

الدور الأرضي السكني يحتوي على 5 وحدات سكنية بالمساحات التالية: 70م²، 75م²، 85م²، 90م²، ويتم إضافة مسطح 25م² حصة في الجراج.

يحتوي كل من الأدوار المتكررة (6 أدوار) على 5 وحدات سكنية بالمساحات التالية: 85م²، 90م²، 105م²، 115م²، ويتم إضافة مسطح 25م² حصة في الجراج.

مواصفات النموذج (B) لشقق تعاونيات الإسكان:

الدور الأرضي السكني يحتوي على وحدات سكنية بالمساحات التالية: 100م²، 110م²، ويتم إضافة مسطح 25م² حصة في الجراج.

يحتوي كل من الأدوار المتكررة على وحدات سكنية بمساحة 125م²، ويتم إضافة مسطح 25م² حصة في الجراج.

يرجى ملاحظة أن هذه المواصفات العامة تعطي فكرة عن مساحات الوحدات السكنية في كلا النموذجين وتضمن وجود حصة في الجراج.