قامت وزارة التربية في سوريا بالإعلان عن موعد صدور نتائج البكالوريا السورية 2023 برقم الاكتتاب، يرغب طلاب المدارس الثانوية في سوريا في معرفة درجاتهم ونسبتهم الإجمالية المئوية ومعرفة ثمرة التعب والعمل الجاد طوال العام الدراسي 2023، وبالطبع ينتظر الآباء بفارغ الصبر الوقت الذي تظهر فيه النتيجة، كما أعلنت وزارة التربية السورية عن موعد صدور هذه النتائج حتى تسري الطمأنينة في نفوس الطلاب وعائلاتهم، وقد أوضحت وزارة التربية بسوريا في تصريحات نشرت على موقعها الإلكتروني أن مرحلة البكالوريا للطلاب هي مرحلة مصيرية في مستقبل كل طالب، فالنتيجة التي يحصلون عليها هذا العام هي ما تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي تحدد مستقبلهم في الحياة الجامعية، كما ذكرت أن أعمال التصحيح قد اكتملت بدقة شديدة وذلك لضمان حصول كل طالب على ما يستحقه، بالإضافة إلى ذلك يتم حاليا رصد الدرجات، وتحميل النتائج وتسجيلها على الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

موعد ظهور نتيجة البكالوريا 2023

ذكرت وزارة التربية السورية عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع أن تظهر النتيجة على موقعها الإلكتروني هذا الأسبوع وبالتحديد في 17/7/2023، وأوضحت الوزارة أن مؤشرات النجاح للطلاب والطالبات أعلى من نسب نجاح العام الماضي، ويعتقد الكثيرون أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا أصبحت دافعًا رئيسيًا للطلاب للحصول على أعلى الدرجات لخدمة بلادهم وتحقيق مستقبل أفضل.

طريقة الحصول على نتائج البكالوريا 2023

أنشأت وزارة التربية في سوريا موقعاً رسمياً على الإنترنت، وذلك لتسهيل الاطلاع على نتائج البكالوريا لطلاب المدارس الثانوية السورية، حيث يمكنهم معرفة الدرجات والنسبة المئوية لكل مادة عبر هذا الموقع من خلال اتباع الخطوات التالية: –

انتقل إلى موقع وزارة التربية السورية.

ابحث في الموقع عن قسم نتائج الامتحانات أو نتائج البكالوريا.

قم بتسجيل المعلومات الشخصية المطلوبة ورقم الاكتتاب.

نظرًا للضغط على الموقع لأن جميع الطلاب يبحثون على نتائجهم على الموقع، سيتعين عليك الانتظار قليلاً حتى تظهر نتيجتك.

بعد الاطلاع على النتيجة، يمكنك رؤية النسب المئوية وإجمالي درجاتك، وبهذا يمكنك توقع الجامعة التي سيتم ترشيحك لها.