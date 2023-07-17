رسميًا رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2023 العراق بجميع المحافظات

وزارة التربية العراقية تسعى لتوفير شتى الخدمات إلكترونيًا توفير للوقت والجهد على جميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، فهي تبذل قصارى جهدها لتقديم يد العون للطلاب لاستمرار عملية التعليم بشكل سلس وجيد، لذا سنتطرق لتوضيح رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط الدور الأول عبر المواقع الرسمية المختلفة.

رابط تنزيل نتائج الثالث متوسط الدور الأول

يستطيع أولياء الأمور بسهولة أن يستعلموا عن نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط 2023 عبر هذه الخطوات:

ادخل إلى موقع وزارة التربية العراقية أو عبر natiga4dk.net.

اضغط نتائج الاختبارات.

اختار نتائج الثالث متوسط 2023.

حدد الدور الأول، والعام الدراسي.

اكتب اسم الطالب رباعي، ورقم الجلوس الخاص به.

أضغط عرض النتيجة.

يعرض الموقع جميع التفاصيل التي تخص نتيجة الطالب.

يمكنك أن تحفظ نتيجة الطالب من خلال ملف بصيغة بي دي إف.

ويمكنك أن تطبع النتيجة للصف الثالث المتوسط الدور الأول.

نتيجة الثالث متوسط الدور الأول

يمكنك أن تستعلم عن نتائج الثالث المتوسط عن طريق موقع نتائجنا من خلال هذه الخطوات:

ادخل إلى موقع النتائج.

اختار العام الدراسي، والمحافظة التي يسكن فيها الطالب.

اضغط الدور الأول.

اكتب رقم جلوس الطالب.

اضغط ابحث.

تحصل على النتيجة في الحال، وبها جميع التفاصيل حول درجات المواد الدراسية التي اجتازها الطالب.

يمكنك أن تطبع النتيجة، وتحتفظ بها.

إذا رسب الطالب في مادة يُعيد السنة؟

يرغب الكثير من الطلاب في الحصول على إجابة لتلك الاستفسار وجاء الرد من قبل وزارة التربية العراقية أنه في حال رسوبه في مادة أو مادتين يُمكنه الانتقال للعام التالي مع الخضوع لامتحاناتهم خلاله، أما إذا رسب في ثلاث مواد يُعيد السنة.