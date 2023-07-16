“تسريب مبكر” نتائج الثالث متوسط 2023 كشوفات PDF وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط 2023 تنتظر العديد من طلاب المرحلة الثالثة المتوسطة في جميع محافظات العراق بفارغ الصبر إعلان نتائجهم للدور الأول للعام الدراسي 2023 وتتابع الجماهير العراقية المتابعة الإعلامية بشغف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وتشير الأنباء المتداولة إلى أن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول ستكون متاحة عبر موقع نتائجنا، وهو الموقع الرسمي للوزارة المختص بنشر نتائج الطلاب في العراق ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في يوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023.

نتائج الثالث متوسط 2023

وسيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهولة من خلال زيارة موقع نتائجنا وإدخال الأسماء والأرقام الامتحانية كما يتوقع أن يكون الموقع متاحاً للوصول إليه في جميع المحافظات العراقية وتهيب وزارة التربية العراقية بالطلاب وأولياء الأمور بالصبر والتريث في انتظار النتائج، وتشجعهم على التحضير للفصل الدراسي الثاني والعمل على تحسين أدائهم الدراسي وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية وتتمنى الحكومة التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في مسيرتهم الدراسية.

موقع نتائجنا

يترقب العديد من طلاب المرحلة الثالثة المتوسطة في جميع محافظات العراق إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 للدور الأول للعام الدراسي 2023 ويتابع الجميع بشغف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الخاصة بالتعليم وتشير الأنباء المتداولة إلى أن نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول ستكون متاحة عبر موقع نتائجنا، وهو الموقع الرسمي للوزارة المختص بنشر نتائج الطلاب في العراق ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في يوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023.

وسيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهولة من خلال زيارة موقع نتائجنا وإدخال الأسماء والأرقام الامتحانية كما يتوقع أن يكون الموقع متاحاً للوصول إليه في جميع المحافظات العراقية وتهيب وزارة التربية العراقية بالطلاب وأولياء الأمور بالصبر والتريث في انتظار النتائج، وتشجعهم على التحضير للفصل الدراسي الثاني والعمل على تحسين أدائهم الدراسي وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية.

ظهور نتائج الثالث المتوسط 2023

مع تداول الأخبار حول ظهور نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول بصيغة PDF، قامت وزارة التربية العراقية بإصدار بيان رسمي لتوضيح الأمر وأوضحت الوزارة أن الاستعلام عن النتائج سيتم عبر موقع الوزارة الرسمي أو موقع نتائجنا، الذي يتمتع بالمصداقية والموثوقية وهو معتمد من قبل الوزارة وبناء عليه، فإن الطلاب وأولياء الأمور سيتمكنون من الحصول على نتائجهم بسهولة من خلال زيارة أحد المواقع المذكورة وإدخال الأسماء والأرقام الامتحانية ويتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في يوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2023.

وزارة التربية العراقية

وتدعو وزارة التربية العراقية الطلاب وأولياء الأمور إلى الصبر والتريث في انتظار نتائج الثالث متوسط 2023، وتشجعهم على العمل على تحسين أدائهم الدراسي وتطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية، وذلك لتحقيق النجاح والتفوق في مسيرتهم الدراسية.

رابط نتائج الثالث متوسط 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية في بيان سابق عن تعاونها مع وزارة الاتصالات لتخفيف الضغط عن رابط الوزارة الرسمي فيما يتعلق بنتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول وتم الاتفاق على توفير رابط آخر على موقع نتائجنا، والذي يمكن استخدامه من قبل جميع الطلاب في جميع محافظات العراق للاستعلام عن نتائجهم بسهولة.