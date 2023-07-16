رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر يوليو 2023 برقم الهوية وموعد صرفها

تعد المنحة القطرية من أهم الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين داخل غزة، حيث إن هذه المنحة تقدر نحو 100 دولار من أجل مساعدتهم في ظروفهم المعيشية، مع العم أن هناك عدد كبير من الأسر والأشخاص ذات الدخل المحدود والمتوسط، يرغون في معرفة إجراءات الحصل على مثل هذه المنحة، التي يتم وصولها إلى نحو 100 ألف مستفيد يتم صرف كامل مستحقاتهم لشهر يوليو الحالي 2023، وفي الفقرات التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول إمكانية الحصول على مثل هذه المنحة.

كيفية فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر يوليو 2023

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل القيام بفحص المنحة القطرية التي جاءت على النحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع الاستعلام الحكومي المركزي.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال تاريخ الميلاد بشكل واضح وصحيح.

الضغط بعد ذلك على زر “استعلام”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالحصول على المنحة.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر يوليو 2023

أتاحت وزارة التنمية الاجتماعية في قطر إمكانية التواصل لمعرفة موعد صرف المنحة التي تقدر بنحو 100 دولارًا أمريكًا لكل أسرة، وذلك من خلال جميع مكاتب التنمية الاجتماعية من الساعة الثامنة صباحًا إلى تمام الساعة الثانية مساءً، فضلاً عن أن هذه المنحة تشمل نحو 100 ألف أسرة، يتم صرف مستحقاتهم المالية من خلال نحو 300 مركز، حيث إن السفير القطري في غزة، محمد العمادي، يحرص على صرف هذه المنحة في موعدها الرسمي دون تأخير.