متاحه الان برابط شغال.. هنا نتائج الثالث متوسط 2023 pdf برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا الرسمي
يترقب الطلاب والطالبات موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 pdf على موقع نتائجنا الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية بعد الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الفترة الماضية في يوم 17 يونيو 2023 في حالة يسودها القلق والتوتر للاطمئنان على مستقبلهم لذلك ارتفع البحث من قبل الطلاب وأولياء الامور على الإنترنت للاستعلام عن رابط النتائج وخلال السطور القادمة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن نتائج الثالث متوسط 2023 pdf.
نتائج الثالث متوسط 2023 pdf
حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن توفير النتيجة إلكترونية للطلاب والطالبات لتسهيل عليهم الحصول على النتيجة الكترونياً من خلال الإنترنت بسهولة ومن خلال عدد من الخطوات البسيطة لتوفير الوقت والجهد لهم وعدم اللجوء إلى الذهاب إلى مقر المدارس ومن المتوقع أن يعلن عن النتيجة خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء تماما من عملية تصحيح اوراق دفاتر الطلاب ورصد الدرجات في الكنترول تمهيدا رفع النتائج على موقع نتائجنا الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2023 العراق
وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية عدد من الخطوات البسيطة للحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 pdf من خلال زيارة موقع نتائجنا الالكتروني الخاص بالوزارة والخطوات كالاتي:
- أولا الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ومنه على موقع نتائجنا الإلكتروني من هنا.
- ثم حدد المحافظة التابعة للطالب.
- ثم قم بتحميل ملف النتائج من خلال الضغط على زر التحميل.
- ثم قم بفتح الملف.
- بعدها قم بالبحث عن نتيجتك من خلال الرقم الامتحان الخاص بك.
- انتظر حتى تظهر لك جميع درجاتك أمامك على الشاشة.