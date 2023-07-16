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متاحه الان برابط شغال.. هنا نتائج الثالث متوسط 2023 pdf برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا الرسمي

عبدالله عربيمنذ 12 دقيقة
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‏يترقب الطلاب والطالبات موعد ظهور نتائج الثالث متوسط 2023 pdf ‏على موقع ‏نتائجنا الإلكتروني ‏الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية ‏‏بعد الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الفترة الماضية في يوم 17 يونيو 2023 في حالة يسودها القلق والتوتر للاطمئنان على مستقبلهم ‏لذلك ارتفع البحث من قبل الطلاب وأولياء الامور على الإنترنت للاستعلام عن رابط النتائج وخلال السطور القادمة سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن نتائج الثالث متوسط 2023 pdf.

نتائج الثالث متوسط 2023 pdf

‏حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن توفير النتيجة إلكترونية للطلاب والطالبات لتسهيل عليهم الحصول على النتيجة الكترونياً من خلال الإنترنت بسهولة ومن خلال عدد من الخطوات البسيطة لتوفير الوقت والجهد لهم وعدم اللجوء إلى الذهاب إلى مقر المدارس ‏ومن المتوقع أن يعلن عن النتيجة خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء تماما من عملية تصحيح اوراق دفاتر الطلاب ورصد الدرجات في الكنترول تمهيدا ‏رفع النتائج على موقع نتائجنا الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

‏كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2023 العراق

‏وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية عدد من الخطوات البسيطة للحصول على نتائج الثالث متوسط 2023 pdf ‏من خلال زيارة موقع نتائجنا الالكتروني الخاص بالوزارة والخطوات كالاتي:

  • ‏أولا الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ‏ومنه على موقع نتائجنا الإلكتروني من هنا.
  • ‏ثم حدد المحافظة التابعة للطالب.
  • ‏ثم قم بتحميل ملف النتائج من خلال الضغط على زر التحميل.
  • ‏ثم قم بفتح الملف.
  • ‏بعدها قم بالبحث عن نتيجتك من خلال الرقم الامتحان الخاص بك.
  • ‏انتظر حتى تظهر لك جميع درجاتك أمامك على الشاشة.
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عبدالله عربيمنذ 12 دقيقة
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