“استقبل الآن ” تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات Wanasah TV

اضبط الآن تردد قناة وناسة للاطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات حيث ان قناة وناسه تعتبر واحدة من قنوات الاطفال المميزة التي يتابعها ملايين الأطفال في الوطن العربي وجمهورية مصر العربية والجدير بالذكر أن قناة وناسه يتم من خلالها تقديم العديد من الاناشيد والاغاني الخاصة بالطلاب بالأطفال والتي تقدم لهم العديد من المعلومات المفيدة وكذلك تقدم لهم محتوى تعليمي مفيد لهذا من خلال موقعنا سوف تتعرف على تردد قناه وناسه للاطفال الجديدة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة للاطفال الجديد

اضبط الآن تردد على القمر الصناعي عن طريق جهاز ارسال الخاص بك حيث ان قناة وناسة تعمل على تقديم العديد من الأغاني والأناشيد الخاصة بالأطفال والتي تقدم محتوى تعليمي جيد جدا لهم يا تحس الأطفال على اتباع الأخلاق الحميدة وكذلك على احترام الوالدين وايضا على احترامي الكبير وكذلك مساعدة الأكبر سنا.

قناة وناسة الجديد على نايل سات

حتى تتمكن من ضبط قناة الجديد على قمر الصناعي نايل سات يجب ان تقوم فتح جهاز لارسال الخاص بك وكتابه التردد الجديد للقناه ومعدل الترميز معامل تصحيح الخطأ وأيضا الاستقطاب والتردد وبعدها يتم الضغط على كلمة بحث على القناة وبعدها سوف اكون جهاز الارسال الخاص بك بالبحث عن القناه وعرضها عبر القنوات التي تتواجد على الرسيفر الخاص بك والان نوضح لكم التردد الجديد للقناه وهو ياتي على هذا النحو التالي.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11559.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.