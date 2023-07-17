رسمياً.. هذا هو موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 لطلاب العراق pdf

نتابع معكم كافة الأخبار الخاصة بظهور نتائج الثالث متوسط 2023 والتي يترقبها جميع الطلاب بعد أن تم الإعلان عن الانتهاء من كافة الإجراءات التي تسبق صدورها مثل تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وتجميعها ومراجعتها، وقد أعلنت الوزارة بأنها قامت بالتدقيق في الدرجات التي صدرت وذلك من اجل التأكد من أنها صحيحة ودقيقة وألا يتعرض أي طالب إلى ظلم من خلال حصوله على درجات أقل من التي يستحقها، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتشكيل لجان من اجل الإشراف على عملية التصحيح ثم بعد ذلك تم إعادة التدقيق في الدرجات التي صدرت والتأكد من أنها دقيقة، وهو ما تحقق وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة.

متى نشر نتائج الثالث متوسط 2023

وفي ما يخص موعد صدور نتائج الثالث متوسط بشكل رسمي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عنها اليوم الاثنين الموافق 17 يوليو وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل وزارة التربية العراقية من خلال الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن ذلك بعد أن شهدت منصات التواصل خلال الفترة الماضية الكثير من التساؤلات عن موعد الإعلان عن النتائج وعن أسباب تأخر صدورها ولذلك كان واجب على وزارة التربية طمأنة جميع الطلاب وأولياء الأمور من خلال الإعلان عن الموعد الخاص بظهور النتائج وذلك حتى يطمأن الجميع.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

وفي ما يخص طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية سوف نعلن لكم الطريقة الصحيح وذلك حتى يستطيع كل طالب في الحصول على النتيجة الخاصة به بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو إلى أي مكان، حيث كل ما يتطلبه الأمر هو توفر خدمة الإنترنت لديك ثم بعد ذلك تقوم بالخطوات التالية: