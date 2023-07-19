مبروك للجميع.. ظهرت نتائج التقاعد النسبي 2023 في جميع ولايات الجزائر

يبحث الجميع عن نتائج التقاعد النسبي 2023 و هي مكافأة تم إطلاقها من قبل الحكومة في الجزائر. تُعتبر هذه الخطوة واحدة من أهم الخطوات بعد فتح ملف التقاعد المتعلق بمجلس النواب. تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من قبل السلطات العليا لضمان تقديم المعاشات لجميع المتقاعدين، بما في ذلك الذين يتقاضون معاشات منخفضة. هذا دفع الحكومة للنظر مرة أخرى في ملف التقاعد النسبي لتجنب الشرط المحدد للسن.

نتائج التقاعد النسبي 2023

يمكنك الآن معرفة نتائج التقاعد النسبي لعام 2023 غير الصندوق الوطني للتقاعد بسهولة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيح ، حيث تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المتقاعدين سواء كانوا رجالًا أو نساءً.

تم توضيح أن هناك أكثر من حالة يمكن للأشخاص أن يتقاعدوا بموجبها في الجزائر، وعددها ثلاثة.

يُسمح بالتقاعد المسبق للذكور عند بلوغهم سن الخمسين وللإناث عند بلوغهم سن الخمسة والأربعين، بالإضافة إلى التقاعد دون شرط السن المحدد.

هذا يعني إمكانية التقاعد دون الحاجة إلى بلوغ سن التقاعد المحدد.

ومع ذلك، يتطلب ذلك دفع مبلغ معين للمشترك حتى سن الثلاثين والثلاثين عامًا.

خطوات الاستعلام عن نتائج التقاعد بالجزائر

للاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي 2023، يمكنكم زيارة موقع الصندوق الوطني للتقاعد، واتباع الخطوات التالية:

اختيار خيار “استعلام عن نتائج التقاعد النسبي لعام 2023”.

إدخال رقم المعاش الذي يتكون من 15 رقمًا ويظهر في شهادة التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

إدخال تاريخ الميلاد بتنسيق (YYYY-MM-DD).

اختيار طريقة سداد المعاش، سواء كان بالحساب البريدي أو الحساب المصرفي.

الضغط على زر “استعلام”.

قراءة نتائج التقاعد النسبي لعام 2023 ومعرفة ما إذا كان اسمك مدرجًا في قائمة المستفيدين أم لا.

رابط نتيجة التقاعد النسبي الجزائري