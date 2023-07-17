الدولة تُجيب على سؤال متي صرف مرتبات يوليو 2023 لجميع العاملين وللمعلمين .. بشرك خير للموظفين

صرف مرتبات يوليو، يعيش المواطنون حالة من الترقب والانتظار المشوق بشأن مواعيد صرف رواتب شهر يوليو 2023، يتزايد الاهتمام والبحث من قبل العاملين لمعرفة متى سيتم صرف المرتبات، يأتي هذا التفاعل الكبير بعد تجربة سابقة لتبكير صرف مرتبات شهر يونيو، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا يزيد من الشغف والتوقعات لمعرفة موعد صرف المرتبات في هذا الشهر.

موعد صرف مرتبات يوليو 2023

ستقوم وزارة المالية ببدء صرف رواتب شهر يوليو 2023 لجميع موظفي الحكومة في جميع مناطق البلاد من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM، وستبدأ عملية الصرف يوم الأحد القادم الموافق 23 يوليو 2023، وستستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، هذا يتيح للموظفين الحصول على رواتبهم بسهولة ويسر من خلال ماكينات الصراف المتاحة في جميع أنحاء البلاد، وقد أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سابقًا أن حركة الترقيات لجميع المؤهلات المستحقة ستتم في شهر يوليو الحالي، يُمكن لجميع العاملين المستحقين للترقية حساب الحد الأدنى من مرتبات يوليو 2023 بعد تلقيهم زيادة جديدة في الراتب إذا تمت ترقيتهم في يوليو.

تقوم الحكومة بتنفيذ زيادة المرتبات لعام 2023 كجزء من العلاوة الدورية، وذلك بدءًا من شهر يوليو، حيث يتم صرف هذه الزيادة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، ولكن اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتقديم موعد صرف العلاوة لهذا العام، حيث تم صرفها في شهر إبريل السابق، جاء هذا القرار ضمن إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف آثار الإصلاحات والتحديات الاقتصادية على المواطنين.

صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2023

تم تخصيص شهر يوليو لصرف مكافأة الامتحانات للمدرسين والإداريين والعاملين في نظام الامتحانات لعام 2023، تأتي هذه المكافأة كتشجيع على الجهود المبذولة خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، يتم صرف المكافأة بعد التحقق من أهلية المستحقين مع مرتبات يوليو، وستكون متاحة للمعلمين والإداريين في المدارس الحكومية والخاصة، للحصول على مزيد من التفاصيل حول موعد صرف المكافأة والتحقق من الأهلية، يرجى الاستعلام عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.