ظهرت الان.. نتائج التقاعد النسبي 2023 في جميع ولايات الجزائر
وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معاشات للأشخاص المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب بسيطة لذلك يبحث الأشخاص المستفيدين عن نتائج التقاعد النسبي 2023 الإنترنت للاستعلام عن النتيجة خصوصا بعد أن قام مجلس النواب بالموافقة على ملف التقاعد حيث تتوفر جميع المعلومات على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص المنصة الصندوق الوطني للمتقاعدين التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى ذلك بدأت الجهات الحكومية بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لصالح المتقاعدين.
نتائج التقاعد النسبي 2023
توفر وزارة العمل والضمان الاجتماعي معاش المتقاعدين وزو الاحتياجات الخاصة يساعدهم على الحياة المعيشية وذلك لمن بلغ سن المعاش أو من بلغ سن التقاعد دون الحصول على معاش المساعد على الحياة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العديد من البلاد لذلك يرغب المستفيدين من الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي 2023 هناك عدد من الحالات للحصول على المعاش تتمثل في الآتي:
- الأولى: التقاعد المسبق وهو للأشخاص الذي بلغ سن المعاش 50 عام للذكور والإناث 45 عام.
- الثانية للتقاعد دون السن حيث يمكن للمتقاعد الحصول على المعاش في سنة 32 عام دون الوصول لسن معين بشرط قضاء وقت في العمل.
- الثالثة: للتقاعد النسبي وذلك عندما يصل الرجل لسن الخمسين عام والنساء لسن 45 عام.
آلية الحصول على نتائج التقاعد النسبي
أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن التقدم للحصول على نتائج التقاعد النسبي 2023 في حالة التخطيط 50 عام للذكور وتخطي سنة 45 عام للاناث بالإضافة إلى المتقاعدين عن العمل عن طريق زيارة منصة الصندوق الوطني الخاصة بالمتقاعدين والنقدمة من وزارة العمل والتضامن الاجتماعي من خلال هذه الخطوات:
- أولا كتابة رقم معاش الشخص المستحق هنا.
- ثم قم بإدخال تاريخ ميلادك.
- ثم أدخل على خانة طريق السداد المعاش.
- ثم انقر على خالة الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي 2023.
- بعد قليل سوف تظهر لك كافة كشوف نتائج التقاعد النسبي 2023.