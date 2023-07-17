ظهرت الان.. نتائج التقاعد النسبي 2023 في جميع ولايات الجزائر

‏وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معاشات للأشخاص المتقاعدين ‏الذين يحصلون على رواتب بسيطة ‏لذلك يبحث الأشخاص ‏المستفيدين عن نتائج التقاعد النسبي 2023 ‏الإنترنت للاستعلام عن النتيجة خصوصا بعد أن قام مجلس النواب بالموافقة على ملف التقاعد حيث تتوفر جميع المعلومات على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص المنصة الصندوق الوطني للمتقاعدين التابع إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ‏وعلى ذلك بدأت الجهات الحكومية بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لصالح المتقاعدين.

نتائج التقاعد النسبي 2023

‏توفر وزارة ‏العمل والضمان الاجتماعي معاش المتقاعدين وزو الاحتياجات الخاصة يساعدهم على الحياة المعيشية وذلك لمن بلغ سن المعاش أو من بلغ سن التقاعد دون الحصول على معاش المساعد على الحياة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العديد من البلاد لذلك يرغب المستفيدين من الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي 2023 ‏هناك عدد من الحالات للحصول على المعاش تتمثل في الآتي:

‏الأولى: ‏التقاعد المسبق وهو للأشخاص الذي بلغ سن المعاش 50 عام للذكور والإناث 45 عام.

‏الثانية للتقاعد دون السن ‏حيث يمكن للمتقاعد الحصول على المعاش ‏في سنة 32 عام دون الوصول لسن معين بشرط قضاء وقت في العمل.

‏الثالثة: للتقاعد النسبي وذلك عندما يصل الرجل لسن الخمسين عام والنساء لسن 45 عام.

‏آلية الحصول على نتائج التقاعد النسبي

‏أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن التقدم للحصول على نتائج التقاعد النسبي 2023 ‏في حالة التخطيط 50 عام للذكور وتخطي سنة 45 عام للاناث بالإضافة إلى المتقاعدين عن العمل عن طريق زيارة منصة الصندوق الوطني ‏الخاصة بالمتقاعدين والنقدمة من وزارة العمل والتضامن الاجتماعي ‏من خلال هذه الخطوات:

‏أولا كتابة رقم معاش الشخص المستحق هنا.

‏ثم قم بإدخال تاريخ ميلادك.

‏ثم أدخل على خانة طريق السداد المعاش.

‏ثم انقر على خالة الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي 2023.

‏بعد قليل سوف تظهر لك كافة كشوف نتائج التقاعد النسبي 2023.

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