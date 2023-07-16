“هنا” رابط وزارة التربية الوطنية للاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر Bac onec dz 2023

متى تصدر نتائج البكالوريا 2023 في الجزائر، حيث يتسائل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور نتائج البكالوريا في الجزائر وقد أعلنت وزارة التربية الجزائرية أن نتائج البكالوريا سوف تكون متاحة يوم غدا الاثنين الموافق 17 من شهر يوليو الجاري وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا خطوات ورابط الاستعلام عن النتيجة وكذلك الرقم الذي يمكن ان ترسل اليه الرسائل الخاصه بمعرفه النتائج تابعوا معنا.

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من خلال رابط موقع وزارة التربية الوطنية في الجزائر سوف تتمكن من معرفة نتائج البكالوريا في الجزائر بكل سهولة ويسر ويتم هذا عن طريق ارسال رساله تحتوي على الرمز *567# وبعدها يتم اختيار اللغة التي ترغب في معرفه النتيجه بها سواء اللغه العربيه او الانجليزيه او الفرنسيه ويتم اتباع الخطوات المطلوبة وكذلك تسجيل كافة البيانات التي تطلبها منك وبعدها الضغط على إرسال وسوف يتم إرسال النتائج في رسالة بعد دقائق معدودة حيث أن الوزارة خصصت هذا الرقم من أجل التسهيل على اولياء الامور بحيث لا يتوجهوا الى المدرسه ولكن يتسعلموا عن النتائج عبر الانترنت.

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إن إعلان نتائج البكالوريا سوف يكون يوم غدا الاثنين ولم يتبقى سوى دقائق قليلة تفصلنا عن هذا اليوم ويمكنك ان استعلم عن النتيجة من خلال موقع نتيجه نت من خلال اتباع هذه الخطوات التالية: