صلاح الدين .. نتائج الصف الثالث متوسط 2023 موقع نتائجنا PDF باسم الطالب وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية يوم الاثنين 17 يونيو 2023 نتائج الصف الثالث متوسط العراق الدور الأول لعام 2023، وبلغت نسبة النجاح في الامتحانات 98.3%، وهي أعلى نسبة نجاح في السنوات الأخيرة، وأعرب وزير التربية العراقي الدكتور علي حميد الدليمي عن سعادته بنجاح الطلاب، ودعا جميع الطلاب الذين لم ينجحوا إلى المحاولة مرة أخرى في العام المقبل، وكانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء الامتحانات في جميع أنحاء العراق في الفترة من 22 أبريل إلى 6 مايو 2023، وشارك في الامتحانات أكثر من 2.2 مليون طالب وطالبة من جميع أنحاء العراق.

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تعد نتائج الصف الثالث متوسط العراق مهمة للغاية بالنسبة للطلاب، حيث تحدد مستقبلهم التعليمي، حيث يسمح للطلاب الناجحين في الامتحانات بالالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وأعرب العديد من الطلاب عن سعادتهم بنجاحهم في الامتحانات، وأعربوا عن شكرهم لجهود وزارة التربية العراقية، كما أعربوا عن عزمهم على مواصلة التعلم والعمل الجاد من أجل تحقيق أهدافهم.

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تعتبر نتائج الصف الثالث متوسط العراق إنجازًا كبيرًا للطلاب العراقيين، ودليلًا على تميزهم وقدراتهم، وتعكس هذه النتائج الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية العراقية في تطوير التعليم في العراق، وأكد الوزير الدليمي أن الامتحانات تمت في جو من الشفافية والنزاهة، وأن جميع الطلبة تمتعوا بظروف جيدة للامتحان، وأعرب عن سعادته بنجاح الطلبة، ودعا إياهم إلى مواصلة السعي لتحقيق المزيد من النجاح في حياتهم العلمية والعملية.

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