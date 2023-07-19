بـ 250 ألف جنيه بالتقسيط” امتلك شقة كاملة التشطيب من بنك ناصر الاجتماعي على 20 سنة

تزايد رغبة الكثير من الأفراد في الحصول على وحدة سكنية عبر نظام التمليك، حيث يهدفون إلى التخلص من عبء الإيجار ومشاكله المستمرة، تُقدم فرصة ذهبية للعملاء عن طريق برنامج التمويل العقاري المُقدم من بنك ناصر الاجتماعي، يعد هذا البرنامج جزءًا من مبادرة التمويل العقاري التي تم إطلاقها بواسطة البنك المركزي لمساعدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود في تحقيق حلمهم في امتلاك وحدة سكنية.

شروط الحصول على قرض شقة من بنك ناصر

بناءً على التعديلات الأخيرة التي أقرتها الجهات المعنية، يتم تطبيق الشروط التالية لبرنامج التمويل العقاري المقدم من بنك ناصر الاجتماعي:

الدخل الشهري المسموح به هو حد أقصى 4200 جنيه للفرد و5700 جنيه للأسرة.

سعر الفائدة هو 7%.

قيمة الوحدة السكنية تحدد وفقًا لما يحدده صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

المساهمة الذاتية للعميل هي 10% كحد أدنى و40% كحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية وتحددها صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

فترة السداد تصل إلى 20 سنة.

يتطلب أن يكون العمر بين 21 و50 عامًا.

يجب عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية، ولا يجب أن يكونوا قد حصلوا سابقًا على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني.

يشمل جميع العمولات والمصاريف المتعلقة.

يتم تقديم البرنامج للأشخاص المحولين من صندوق التمويل العقاري إلى بنك ناصر الاجتماعي.

الفئات التي يمكنها الحصول على القرض

الموظفين: يمكن للموظفين الذين يستوفون شروط البرنامج ويتوافر لديهم الدخل المطلوب التقدم للحصول على التمويل العقاري.

أصحاب المهن الحرة (المهنيين): يشمل ذلك الأشخاص الذين يمارسون مهنًا حرة مثل الأطباء، المحامين، المهندسين، وغيرهم، ويستوفون شروط البرنامج.

أصحاب الأعمال الحرة (الأنشطة التجارية): يمكن لأصحاب الأعمال الحرة مثل التجار والمقاولين وأصحاب المحلات التجارية والشركات الصغيرة التقدم للحصول على التمويل العقاري، شريطة توافر الشروط المطلوبة.

العملاء المحولين من صندوق التمويل العقاري: يتم تقديم البرنامج للأشخاص الذين تم تحويلهم من صندوق التمويل العقاري إلى بنك ناصر الاجتماعي، ويستوفون شروط البرنامج.

كيف يمكن الحصول على شقة بقسط 900 جنيها؟

بشراء شقة بقيمة 250 ألف جنيه والحصول على تمويل يصل إلى 90% من البنك وفترة سداد تمتد لمدة 20 سنة، يمكن تقدير القسط الشهري بمبلغ حوالي 900 جنيه، وفيما يتعلق بالأماكن المتاحة، يتمكن العميل من اختيار وحدة سكنية في المنطقة التي يفضلها وتتوافق مع الشروط المطلوبة، ثم يتوجه إلى البنك للحصول على القرض وشراء الوحدة السكنية.