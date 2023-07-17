عاجل وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا حسب رقم الاكتتاب تظهر بالاسم 2023 عبر www.moed.gov.sy النتائج الامتحانية

يبحث كافة الطلاب بالوقت الحالي عن نتائج البكالوريا سوريا وذلك يكون من خلال رقم الاكتتاب بالتزامن مع انتشار أخبار متعددة بمواقع التواصل تشير لقرب نهاية عمليات ظهور النتائج، إذ أنه متبقي فقط أن ترفع على الموقع الإلكتروني وستكون متوفرة بالنسبة لكافة الطلاب، فهم ليسوا بحاجة للذهاب إلى المدرسة أو البحث عن النتيجة، كل ما عليهم فقط أن يستعلموا عنها عبر الموقع فقط واستخراجها حالة ظهورها.

وزارة التربية السورية نتائج البكالوريا

أعلنت وزارة التربية السورية بأن عمليات التصحيح انتهت، ويتبقى فقط إدخال البيانات المتعلقة بالدرجات ورفعها بالموقع، وستكون خلال الأسبوع القادم متاحة أمام الطلاب بالموقع الإلكتروني، ونسب النجاح بالبكالوريا السورية مرتفعة مقارنة بنتائج العام الماضي، ويعتقد الجميع بأن الظروف الاستثنائية التي قد مرت بها البلاد حفزت الطلاب، وعملت على تحسين مستواهم الدراسي، وبإمكان الطلاب أن يقوموا بالاستعلام عن هذه النتائج من خلال الخطوات التالية:

تدخل أولًا لموقع وزارة التربية السورية.

أو تقوم بزيارة نتيجة نت بشكل مباشر.

تبحث بعدها عن القسم المتعلق بالنتائج الامتحانية بالموقع وتدخل عليه.

تختار نتائج البكالوريا.

تقوم باختيار القسم الذي تنتمي إليه أن كان علمي أو أدبي كما أنك تقوم باختيار المحافظة.

تدخل الاسم ثم رقم الاكتتاب التابع للطالب.

اضغط بعد ذلك على خانة ابدأ البحث.

انتظر إلى أن تجد النتيجة موضحة أمامك.

آخر الأخبار عن نتائج البكالوريا

أصدرت وزارة التربية السورية تصريحات تخص موعد ظهور النتائج، وبأنه سيكون خلال الأسبوع الجاري، كما أن عمليات التصحيح استغرقت حوالي شهر، وفور الانتهاء من رفع النتائج سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر، والبعض يتوقع بأنها ستكون خلال ساعات قليلة.