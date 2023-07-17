نقدم لكم طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية لمعرفة حالة الأهلية عن طريق النفاذ الوطني، وهي إحدى الخدمات الإلكترونية التي طرحها البرنامَج عبر البوابة الإلكترونية؛ لتسهيل التحقق من الأهلية، والاستفادة من الدعم المادي الذي وجهته وزارة الموارد البشرية ولا تزال توجهه للأسر السُّعُودية محدودي الدخل، وذلك بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، الذي وجه باستمرار فتح التسجيل في حساب المواطن، وشمول أكبر عدد من الأسر والأفراد المستقلين بالدعم الأساسي، والدعم الإضافي، الذي استمر في الصرف مدة عام كامل، منذ يوليو 2022 حتى يوليو 2023.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

تعلن أهلية حساب المواطن في الثالث الأخير من الشهر الميلادي، وينشر البرنامج خبر رسمي بذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر، ثم يدعو المستفيدين إلى التأكد من حالة الأهلية عن طريق خدمة استعلام حساب المواطن برقم الهوية، التي يمكن تنفيذها عن طريق الخطوات الآتية:

فتح رابط الاستعلام عن حساب المواطن. الضغط على أيقونة الدخول من الخيارات الأساسية للبوابة الإلكترونية. تسجيل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. إعادة إدخال رمز التحقق البشري بشكل صحيح، ثم الضغط على تسجيل الدخول. ثم من القائمة بصفحة الحساب الشخصي الضغط على دراسة الأهلية. ثم الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

استعلام حساب المواطن عن طريق النفاذ الوطني

بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني تم توفر خدمة دخول حساب المواطن عن طريق النفاذ الوطني، وعلى هذا الاستعلام عن الأهلية من نفاذ، وهذه الطريقة صالحة للاستخدام للمستفيدين المسجلين في أبشر، ويمتلكون حسابات مفعلة، حيث يعتمد الدخول عن طريق نفاذ على بيانات حساب أبشر (اسم المستخدم وكلمة المرور)، كما يلي:

الدخول إلى حساب المواطن. الضغط على الدخول عن طريق النفاذ الوطني. الانتقال إلى صفحة نفاذ ثم التحويل إلى اللغة العربية. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحساب أبشر. إدخال رمز التفعيل المرسل إلى الجوال. التحقق وتوثيق الحساب، ثم دخول حساب المواطن. استكمال طريقة استعلام حساب المواطن السابقة.

رقم الاستعلام عن حساب المواطن

مع تنفيذ طريقة استعلام حساب المواطن برقم الهوية كما في الخطوات السابقة لا يجد بعض المستخدمين بيانات واضحة عن حالة الأهلية، نظرا لعدم انتهاء المسؤولين من دراسة حالة الطلب، في هذه الحالة يمكنه التواصل مع رقم الاستعلام عن حساب المواطن الموحد (19912) على مستوى محافظات السعودية، الذي تم تخصيصه لاستقبال استفسارات المستفيدين، وعرض المشكلات التي تواجههم خلال التعامل مع البوابة الإلكترونية، سواء عند الدخول أو الاستعلام وتحديث البيانات.