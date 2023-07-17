نزلها حآلأ pdf” نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول موقع نتائجنا لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية mlazemna 

ينتظر جميع طلاب الصف الثالث المتوسط بكافة محافظات دولة العراق، الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول موقع نتائجنا، الموقع الإلكتروني الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية، والذي سوف يتم رفع درجات الطلاب عليه بشكل تفصيلي لكافة المواد الدراسية، وهذا بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية ورصد درجات كافة المواد الدراسية، لهذا في ذلك المثال سوف نتعرف على هذه النتائج، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول موقع نتائجنا

قام النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية بالعراق، بالإعلان عن أن نتائج الثالث المتوسط 2023 دور اول موقع نتائجنا، والتي من المفترض أن يتم رفعها على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة يوم الأربعاء أو الخميس هذا الأسبوع، تم تأجيلها لمدة زمنية لم تحدد بعد، ولكنها سوف يتم رفعها على الموقع الوزاري في وقت قريب، وسوف تكون بشكل مركزي من جانب وزارة التربية العراقية، كما وفرت الوزارة لطلاب الصف الثالث المتوسط إمكانية الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم، عن طريق إجراء بعض الخطوات البسيطة، والتي تمثلت فيما يلي:

اولا أن يقوم الطالب أو ولي إمرة بالدخول على الموقع الإلكتروني نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، عن طريق النقر على الرابط التالي.

يقوم الطالب بالبحث بين الاختيارات المتاحة عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

يتم التكبيس على زر التحميل الذي يتميز باللون الأخضر.

بعد إتمام الخطوات السابقة، سوف تظهر للطالب النتائج الخاصة به اذا تم الإعلان عنها، وإذا لم يتم الإعلان عنها فاته سوف تظهر له عبارة قريبا.

موعد اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط

يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث المتوسط بدولة العراق عبر محرك البحث جوجل، عن موعد اعلان نتائج الصف الثالث متوسط 2023 الدور الاول، َذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتأجيل موعد الإعلان عنها، والذي كان من المقرر ان يكون يوم الأربعاء أو الخميس هذا الأسبوع، على موقع نتائجنا الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يستطيع الطالب معرفة النتيجة الخاصة به من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة، وسيتم ظهور النتائج صباح اليوم الإثنين كمان أعلنت الوزارة.