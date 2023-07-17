“ﮬَــښّـــﮫ“ link مبااااشر|| رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 المحافظات كلش| التربية وزاري| نتائجنا |ناجح النجاح

رسميًا ظهور رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 المحافظات الدور الأول في عموم المحافظات العراقية، فقد أوضحت وزارة التربية بيان رسمي لها في صباح الأحد الموافق السادس عشر من يوليو بأن أعمال التدقيق النهائية لنتائج الطلاب الامتحانية بالثالث المتوسط قد انتهت تمامًا وأصبحت النتيجة جاهزة للاعتماد، ومن ثم فهي متاحة للطلاب من أجل الاستعلام عنها والتعرف على الدرجات عن طريق بوابة وزارة التربية العراقية، وسوف نخبرك حول رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 جميع المحافظات من خلال هذا المقال.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2023 المحافظات العراقية

أوضحت وزارة التربية العراقية انه تم الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بنتيجة الصف الثالث المتوسط وأن المؤشرات الخاصة بمعدلات الطلاب مرتفعة للغاية، وبذلك تكون النتيجة متاحة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية عبر الاسم والرقم الامتحاني وإليك الخطوات:

انقر بصورة مباشرة على رابط بوابة وزارة التربية العراقية.

أدخل كود التحقق الظاهر أمامك وأنقر على تحقق.

حدد نتيجة الثالث المتوسط 2023 الدور الأول وذلك من الصفحة الرئيسية.

حدد المحافظة التابع إليها وادخل الاسم ورقم الجلوس وانقر على بحث.

سوف تظهر لك النتيجة بصورة مفصلة ويمكنك معرفة درجات كل مادة والنسب التقديرية.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول العراق

أوضح نائب رئيس لجنة التربية النيابية محمود القيسي أن النتيجة أصبحت جاهزة للاستعلام تمامًا بعد الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتدقيق والمراجعة النهائية، وذلك على حسب تعليمات وزير التربية العراقية لضمان حصول كافة الطلاب على درجاتهم دون ظلم، كما أوضح أن المؤشرات مرضية بنسبة كبيرة ونسب النجاح مرتفعة، ويمكن الاستعلام عن طريق موقع نتائجنا الذي تم تدشينه من أجل التسهيل على الطلاب في التعرف على النتائج.