بشرى سارة مساعدة محمد بن سلمان 20 ألف للمحتاجين بتوجيه ملكي لمن تنطبق عليه الشروط

أعلن برنامج سند الذي يتبع ولي العهد محمد بن سلمان الاستمرار بالمبادرة الاجتماعية لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج، وهذه المبادرة غير ربحية، ولذا يقوم الأشخاص بالتساؤل عن كم مبلغ سند محمد بن سلمان حتى يتمكنوا من الحصول عليه، فهو دعم هام يستهدف فئات كثيرة ومنها المقبلين على الزواج، وبالتالي فإننا سنقوم هنا بشرح كافة التفاصيل التي ذكرت بشأن هذا البرنامج.

مساعدة محمد بن سلمان 20 ألف للمحتاجين

مبلغ الدعم المادي الذي يتم تقديمه من سند محمد بن سلمان حوالي 20 ألف ريال، يتم تقديمها للمواطنين الذين يقبلوا على الزواج المتواجد بهم كافة الشروط المتعلقة بالاستحقاق، والتي تم الإعلان عنها من قبل البرنامج، وأولوية القبول لأبناء شهداء الواجب وذوي الهمم والأيتام.

شروط دعم سند

هيئة تنظيم مبادرة سند قد أعلنت عن بعض الشروط التي يجب وضعها بعين الاعتبار حينما يتم التقديم على سند الزواج، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي: