بشرى سارة مساعدة محمد بن سلمان 20 ألف للمحتاجين بتوجيه ملكي لمن تنطبق عليه الشروط
أعلن برنامج سند الذي يتبع ولي العهد محمد بن سلمان الاستمرار بالمبادرة الاجتماعية لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج، وهذه المبادرة غير ربحية، ولذا يقوم الأشخاص بالتساؤل عن كم مبلغ سند محمد بن سلمان حتى يتمكنوا من الحصول عليه، فهو دعم هام يستهدف فئات كثيرة ومنها المقبلين على الزواج، وبالتالي فإننا سنقوم هنا بشرح كافة التفاصيل التي ذكرت بشأن هذا البرنامج.
مساعدة محمد بن سلمان 20 ألف للمحتاجين
مبلغ الدعم المادي الذي يتم تقديمه من سند محمد بن سلمان حوالي 20 ألف ريال، يتم تقديمها للمواطنين الذين يقبلوا على الزواج المتواجد بهم كافة الشروط المتعلقة بالاستحقاق، والتي تم الإعلان عنها من قبل البرنامج، وأولوية القبول لأبناء شهداء الواجب وذوي الهمم والأيتام.
شروط دعم سند
هيئة تنظيم مبادرة سند قد أعلنت عن بعض الشروط التي يجب وضعها بعين الاعتبار حينما يتم التقديم على سند الزواج، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:
- امتلاك الشخص المتقدم جنسية سعودية.
- ألا يكون عمر الشخص أقل من 21 ولا أكثر من
- يجب أن يكون الزواج الأول بالنسبة للرجال.
- امتلاك الزوج شهادة لإتمام الثانوية أو أي شهادة تعادلها.
- عدم تجاوز الدخل عن 4 آلاف ريال.
- ألا تكون مدة العقد قد تجاوزت عامًا من وقت بدء التسجيل.
- ألا يزيد دخل الزوج عن 5000 ريال.
- الأولوية تمنح للأيتام والأشخاص ذوي الاحتياجات.
- إنشاء حساب داخل برنامج سند.
- التحقق من اجتياز دورة الوعي مع الحصول على حوالي 60% نسبة النجاح بها.