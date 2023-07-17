تربية الكرخ الاولى نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري results.mlazemna.com

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري، حالة من الترقب الشديد في محافظة الكرخ الاولي وذلك عقب اعلان وزارة التربية العراقية بالساعات الماضية عن اعتماد نتائج الثالث ظهر اليوم الاثنين، وجدير أن وزارة التربية العراقية اعتمدت النتائج وجاري بالوقت الحالي رفعها علي موقع نتائجنا الوزاري ويمكن للطلاب استخراج نتائج الثالث المتوسط تربية الكرخ الاولي بدون مشاكل من خلال الرابط المباشر الذي ستجدونة بالاسفل.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول موقع نتائجنا وزاري

وشهدت الفترة الأخيرة الكثير من العمليات البحث المكثفة من قبل الطلاب وسط الكثير من الأنباء حول إعلان نتائج الثالث متوسط 2023 وذلك من اجازة عيد الأضحي المبارك بالتحديد، حيث قامت وزارة التربية العراقية على الفور بنفي هذه الأنباء والتأكيد بأن أعمال الفحص والتدقيق مازالت قائمة داخل مراكز التصحيح بجميع المدريات وفي الاونة الاخيرة وبالتحديد في الاسبوع الجاري اعلنت وزارة التربية العراقية ان نتائج الثالث المتوسط سوف يتم اعتمادها يوم الاثنين الموافق السابع عشر من يوليو الجاري.

تربية الكرخ الاولى نتائج الثالث متوسط 2023