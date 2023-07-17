bac.onec.dz رابط نتائج البكالوريا 2023 الجزائر حسب رقم الاكتتاب| رابط فحص نتائج البكالوريا 2023 الجزائر

نتائج البكالوريا 2023 الجزائر… من أهم الاختبارات في الجزائر، حيث يجتازها الطلاب في نهاية السنة الدراسية الثانوية، وتعد نتائجها بمثابة المفتاح الأساسي للالتحاق الطلاب بالجامعات والمدارس العليا. ومع اقتراب موعد إعلان نتائج البكالوريا للعام 2023، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن الطرق المتاحة للاستعلام عن تلك النتائج.

نتائج البكالوريا 2023 الجزائر

سيتم الإعلان عن نتيجة امتحانات البكالوريا 2023 في مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية الوطنية في الجزائر، ويتم اعتماد النتيجة خلال المؤتمر ومن ثم الإعلان عنها على الفور.

موعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2023

من المتوقع أن يقام المؤتمر في اليوم الرابع عشر من يوليو في تمام الساعة الرابعة عصراً، أعلن مسؤول أن عملية التصحيح على وشك الانتهاء وبعدها سيتم رصد الدرجات. وبعد ذلك، ستضع الوزارة الرابط الخاص بالنتيجة على موقعها الرسمي على الإنترنت. توضح الوزارة أنه يجب على الطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية الوطنية.

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر أنه سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2023 دورة جوان 2023 اليوم الإثنبن 17 جويلية 2023 على موقعه الرسمي على الإنترنت.

نتائج البكالوريا 2023 الجزائر

يمكن للطلاب الحصول على نتائج البكالوريا للعام 2023 في الجزائر، سواء عن طريق زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الإنترنت، أو عن طريق متابعة الإعلان الرسمي عن النتائج في الصحف المحلية والوطنية.

ويجب على الطلاب الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بهم في البكالوريا وتاريخ الميلاد الخاص بهم، حيث يتطلب ذلك للاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

كشف نتائج البكالوريا 2023 الجزائر

يتم الاستعلام عن نتائج البكالوريا بالجزائر للعام 2023 عن طريق القيام بالخطوات التالية:

1- زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الإنترنت عن طريق الرابط التالي: https://cinq.onec.dz/resultats/ ↗

2- إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب في البكالوريا والذي يتكون من 10 أرقام.

3- إدخال تاريخ الولادة الخاص بالطالب بالترتيب المطلوب.

4- النقر على زر “بحث” للاستعلام عن نتيجته.

5- سيظهر للطالب نتيجته في صفحة الاستعلام بعد الضغط على زر “بحث”، ويمكن للطالب طباعة النتيجة أو حفظها على الحاسوب للاحتفاظ بها كدليل.