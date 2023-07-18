✅رابط مباشر فعال✅استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية res-ye.net

موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2023، لا زلنا نتابع عمليات بحث طلاب الصف الثالث الثانوي في جميع محافظات اليمن، حيث تعد من أهم النتائج بالبلاد خلال هذه الفترة، ولهذا يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2023، وهو ما سننشره خلال السطور القادمة بجانب بعض المعلومات العامة عن هذه النتائج.

موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية خلال وقت سابق في الفترة الماضية، أنه جاري الانتهاء من العمليات التصحيحية لدرجات امتحانات طلاب الثانوي، وبمجرد انتهاء هذه العمليات بالكنترول واللجان المخصصة، سيتم تحويل النتائج للوزارة ليتم اعتمادها، تمهيدا لرفع كشوف الطلاب على الموقع الوزاري الخاص بالنتائج، وظهورها بعد ذلك.

وبالاعتماد على مصادر مسؤول بالوزارة بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي رسمي لوزارة التعليم اليمنية خلال هذا الأسبوع، للإعلان عن النتيجة، وتكريم أسماء الأوائل.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

كما أفادت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2023 سيكون هو رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، ويمكن الحصول عليه عن طريق الدخول من هنا.

كيفية استخراج نتائج الثانوية العامة 2023 اليمن

ويتضمن الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2023، للحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 الخطوات التالية: