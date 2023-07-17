LINK pdf ظهرت حالا نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول في عموم العراق عبر موقع نتائجنا

نتيجة الثالث المتوسط فى العراق الدور الأول 2023، فبعد فترة طويلة من الانتظار والقلق، أعلنت وزارة التربية العراقية رسمياً عن انتهاء جميع أعمال الفحص والتدقيق لنتائج الصف الثالث المتوسط دور الأول لعام 2023، وأنها ستعلن النتائج خلال الساعات القلية المقبلة اليوم الاثنين الموافق 17 من شهر يوليو ولذلك، ازدادت عمليات البحث عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول بشكل واضح من قبل الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء العراق، حيث تتمتع امتحانات الثالث المتوسط بأهمية كبيرة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، ولذلك، سوف نوفر لكم جميع التفاصيل حول إعلان نتائج الثالث المتوسط دور الأول لعام 2023 في العراق في الفقرات التالية.

موعد نتائج الثالث متوسط 2023؟

تداولت بعض الأنباء حول إعلان نتائج امتحانات الثالث متوسط 2023 بعد عيد الأضحى المبارك، ولكن قامت وزارة التربية العراقية بنفي هذه الأنباء وأكدت أن عمليات الفحص والتدقيق لا تزال جارية في مراكز التصحيح، وسيتم رفع النتيجة لاعتمادها رسمياً قبل إعلانها على جميع الطلاب،و من المقرر إعلان نتائج الدراسة المتوسطة في جميع المحافظات في وقت واحد، وليست كل محافظة على حدة كما هو الحال في نتائج الصف السادس الابتدائي، وبشأن موعد إصدار نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الاول، أوضحت وزارة التربية العراقية أنه من المتوقع الإعلان عن النتيجة في نهاية الأسبوع الحالي.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2023