مبروك النجاح بنسبة 50.65% √ظهرت نتائج الباك 2023 الجزائر نتائج البكالوريا 2023 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

رابط نتائج البكالوريا في الجزائر 2023 برقم السجل جميع الولايات… ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على مدار الساعة بعبارات بحثية تتضمن رابط فحص نتائج البكالوريا 2023 دورة جوان، وتضمنت أيضاً رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، رابط موقع فضاء الأولياء، وتلك العبارات هي الروابط الرسمية المنوط لها نشر نتائج البكالوريا في الجزائر 2023 ، وتزايدت العمليات البحثية بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن موعد إعلان نتائج البكالوريا 2023 والذي سيكون اليوم الاثنين 17 جويليه 2023.

نتائج البكالوريا في الجزائر 2023

إعلان نتائج البكالوريا 2023 الجزائر دورة جوان سيكون اليوم الاثنين الموافق 17 جويليه 2023، من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده برئاسة السيد وزير التربية الوطنية، ويعلن من خلاله نسب نجاح شهادة البكالوريا 2023 حسب كل شعبة، كما يعلن أسماء أوائل بكالوريا 2023 الجزائر.

باك 2023 موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات Algeria resultat

فحص نتائج باك 2023 موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيكون فعل بشكل فوري، عقب الانتهاء من المؤتمر الصفحي الذي سيتم عقد لاعلان نتائج البكالوريا 2023 كل الولايات، حيث سيتم تفعيل روابط موقع نتائج البكالوريا 2023 وهم:

كما وفرت التربية الوطنية الجزائرية خدمة الرسائل النصية للاستعلام عن نتائج باك 2023 وذلك من خلال ارسال رسالة SMS تتضمن بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 عبر الرقم #567*.

بالنسبة للمترشحين المتمدرسين متاح لهم الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 من خلال وسيلتين:

موقع الديوان الوطني

الرسائل النصية فقط.

نتائج البكالوريا 2023 الجزائر جميع الولايات

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية الجلفة.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية سكيكدة.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية سعيدة.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية الأغواط.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية المدية.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية قسطنطينة.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية ادرار.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية الجزائر.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية مستغانم.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية ورقلة.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية دير الزور.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية وهران.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية سطيف.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية جيجل.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية المعسكر.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية المسيلة.

– نتائج البكالوريا 2023 الجزائر ولاية تمنراست

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

يعد موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو المصدر الأساسي الذي يقصده جميع الطلاب، سواء كانوا طلاباً في المدرسة أو خارجها، ويتيح الوصول إلى النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية.

الدخول على رابط bac.onec.dz. قم بتسجيل البيانات المطلوبة مثل رقم التسجيل والرقم السري للطالب. سيقوم الموقع بطرح سؤال عشوائي يجب عليك الإجابة عنه لاستعراض المعلومات. أضغط على زر استظهار النتيجة.

موقع نتائج الباك الجزائر 2023 دورة جوان

كما ورد بداية المقال، يُمكن التعرف على نتائج الباك 2023 الجزائر من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم السري للطالب ورقم التسجيل، من خلال الاتصال بالرمز *567#، على جميع شبكات الهاتف المحمول العاملة في الجزائر وهي “موبيلس/جيزي/أوريدو”. فيما يلي سنوضح الخطوات بالتفصيل.

أضغط على إجراء أتصال أو مكالمة. اكتب الرمز المطلوب للاستعلام عن نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر 2023 وهو * 567#. اختر اللغة التي ترغب في الاستفسار بشأنها “العربية/ الفرنسية/ الإنجليزية”. سجل البيانات المطلوبة عن الطالب. اضغط على الرابط المرسل للحصول على تفاصيل نتائج الباك 2023 الجزائر.

نتائج البكالوريا 2023 الجزائر

حسب الشعب:

بلغت نسبة النجاح في شعبة آداب وفلسفة 33.50 بالمائة.

ولغات أجنبية بـ 53.20 بالمائة.

التسيير والاقتصاد 34.39 بالمائة.

العلوم التجريبية 60.85 بالمائة.

والرياضيات أعلى نسبة 79.22 بالمائة.

وتقني رياضي هندسة ميكانيكية 58.43 بالمائة.

هندسة كهربائية 60.23 بالمائة.

وهو مايعطي نسبة نجاح 50.63 بالمائة.